¡Ö¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Æ¤´¤á¤ó¤Í¡×µÒ¼¼¾èÌ³°÷¤À¤Ã¤¿¤¤¤È¤³¤È¡ÈºÇ¸å¤Î²ñÏÃ¡É ¤½¤Î¸å¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃËÀ¤¬°ÖÎîÅÐ»³¤Ç¡Ö¶õ¤Î°ÂÁ´¡×¤òÀÀ¤¦¡ÚÆü¹Òµ¡ÄÆÍî40Ç¯¡Û
Æü¹Ò¥¸¥ã¥ó¥Üµ¡¤¬ÄÆÍî¤·¤¿»ö¸Î¤«¤éº£Ç¯¤Ç40Ç¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢Âç³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿ÃËÀ¤Ï¡¢»ö¸Îµ¡¤ËµÒ¼¼¾èÌ³°÷¤È¤·¤Æ¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤òË´¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¡£º£Ç¯¤â¸æÁãÂë»³¤ËÅÐ¤ê¡¢¡Ö¶õ¤Î°ÂÁ´¡×¤òÀÀ¤¤¤Þ¤¹¡£
1985Ç¯8·î12Æü¡¢±©ÅÄÈ¯Âçºå°ËÃ°¹Ô¤¤ÎÆüËÜ¹Ò¶õ123ÊØ¤Ï¡¢·²ÇÏ¸©¤Î¸æÁãÂë¤ÎÈøº¬¤ËÄÆÍî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾èµÒ¾è°÷520¿Í¤¬µ¾À·¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎµÒ¼¼¾èÌ³°÷¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤µ¤«¡¢¤¤¤È¤³¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤º¤Ã¤È¾è°÷¾èµÒÌ¾Êí¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ì¾Á°¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆÌµÇ°¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¡×
Åö»þ¡¢Âç³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿ÅÄÃæ±É¤µ¤ó¡Ê58¡Ë¤Ï¡¢µ¢¾ÊÀè¤Î»°½Å¸©¤Ç¡¢10ºÐÇ¯¾å¤Î¤¤¤È¤³¤¬»ö¸Îµ¡¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µÒ¼¼¾èÌ³°÷¤ÎÀ©Éþ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¥«¥á¥é¤Ë¾Ð´é¤ò¸þ¤±¤ë½÷À¡£ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Î¤¤¤È¤³¤ÇÆüËÜ¹Ò¶õ¤ÎµÒ¼¼¾èÌ³°÷¤À¤Ã¤¿Æ£ÅÄ¹á¤µ¤ó¡ÊÅö»þ28¡Ë¤Ç¤¹¡£¹á¤µ¤ó¤Ï¹â¹»¤òÂ´¶È¸å¤Ë¾åµþ¡£¤½¤Î¸å¡¢µÒ¼¼¾èÌ³°÷¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¢¤ÎÆü¡¢ÄÆÍî¤·¤¿123ÊØ¤ËÅë¾è¤·¤Æ¤¤¤Æ»ö¸Î¤ËÁø¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åö½é¤ÏÂÎ¤Î°ìÉô¤À¤±¤·¤«¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢1¤«·î¤Û¤É·Ð¤Ã¤¿º¢¡¢À©Éþ¤òÃå¤¿°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¹á¤µ¤óËÜ¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÅÄÃæ±É¤µ¤ó
¡Ö»ä¤¬¹â¹»À¸¤Î»þ¤Ë¤Ï¡¢µÒ¼¼¾èÌ³°÷¤ËÆ´¤ì¤ëÆ±µéÀ¸¤Ë¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦»Å»ö¤À¤è¡Ù¡Ø´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦¡×
¼Â¤Ï»ö¸Î¤Î1¤«·î¤Û¤ÉÁ°¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¹á¤µ¤ó¤ÈÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤ØÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯ÌóÂ«¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹á¤µ¤ó¤Î»Å»ö¤Î¤¿¤á¡¢²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÌë¡¢¹á¤µ¤ó¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Æ¤´¤á¤ó¤Í¡£º£ÅÙ¤æ¤Ã¤¯¤ê²ñ¤ª¤¦¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢2¿Í¤ÎºÇ¸å¤Î²ñÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÄÃæ±É¤µ¤ó
¡Ö¹á¤µ¤ó¤Ï»Å»ö¤¬À¸¤¤¬¤¤¤À¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀ¸¤Êý¤¬Æ´¤ì¤Ç¤·¤¿¡×
»ö¸Î¤Î¤ª¤è¤½2Ç¯¸å¡¢Åö»þ¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï·Ä±þÂç³Ø¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Î¾¿Æ¤Ë¤ÏÆâ½ï¤Ç¹Ò¶õÂç³Ø¹»¤ò¼õ¸³¡£¹ç³Ê¤·¤¿¤³¤È¤òÉã¿Æ¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄÃæ±É¤µ¤ó
¡Ö¡ØÈô¹Ôµ¡¤Ï100¡ó°ÂÁ´¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÀ¤³¦¤À¤±¤Ï¥À¥á¤À¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤â¤·¹Ô¤¯¤Ê¤é¡¢Ç°½ñ¤ò½ñ¤±¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
ÅÄÃæ¤µ¤ó¤¬Ç°½ñ¤Ë½ñ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÌ¿¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡£
ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï1991Ç¯¡¢¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£ÆüËÜ¹Ò¶õ¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ç¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¸½ºß¤Ï¿·³ã¸©¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¹Ò¶õ²ñ¼Ò¡Ö¥È¥¥¨¥¢¡×¤Çµ¡Ä¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¡Ä¹¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ï20Ç¯°Ê¾å¡£ÅÄÃæ¤µ¤ó¤âË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¹á¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Î»Å»ö¤ò¡ÖÀ¸¤¤¬¤¤¡×¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¼èºà¤Î¤Ê¤«¤ÇÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¹Ò¶õ¤Çµ¡Ä¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿2010Ç¯¤Î²Æ¡¢¤¢¤ë¡ÈÉÔ»×µÄ¤ÊÂÎ¸³¡É¤ò¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄÃæ±É¤µ¤ó
¡Ö»ö¸Î¤Ç·çÈÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿123ÊØ¤ÈÆ±¤¸Í¼Êý¤Î±©ÅÄ¡á°ËÃ°ÊØ¤ò±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤ËÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Åö»þ¡¢123ÊØ¤¬¤¿¤É¤Ã¤¿¹ÒÀ×¤¬¸«¤¨¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¹á¤µ¤ó¤Î¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ö¸Îµ¡¤ÈÆ±¤¸¡Ö±©ÅÄÈ¯Âçºå°ËÃ°¹Ô¤¡×¡£Æ°ÍÉ¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¶õ¤Î¾å¤Ç¡Ö¤³¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¼«¿È¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤³¤ÎÈô¹Ôµ¡¤ò°ËÃ°¤Þ¤Ç°ÂÁ´¤Ë±¿¹Ò¤¹¤ë¡×¤È¡¢¹á¤µ¤ó¤ËÌóÂ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤«¤é40Ç¯¡£ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯¤â²ÈÂ²¤Ç¸æÁãÂë»³¤ËÅÐ¤ê¡¢¡Ö¶õ¤Î°ÂÁ´¡×¤òÀÀ¤¤¤Þ¤¹¡£