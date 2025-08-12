´Ú¹ñ¡¦ÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¡¡25Æü¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È½¢Ç¤¸å½é¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ø¡¡Ë¬ÊÆÁ°¤ËÀÐÇËÁíÍý¤È¤â²ñÃÌ¤«
´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢ÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤È¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ë½é¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤òº£·î25Æü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´Ú¹ñÂçÅýÎÎÉÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÍûÂçÅýÎÎ¤Ï24Æü¤«¤é26Æü¤Þ¤Ç¤ÎÆüÄø¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤òË¬Ìä¤·¡¢25Æü¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤Î½é¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î´ØÀÇ¸ò¾Ä¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿È¾Æ³ÂÎÊ¬Ìî¤Ê¤É¤Ç¤Î·ÐºÑ¶¨ÎÏ¤ä¡¢Ä«Á¯È¾Åç¤ÎÈó³Ë²½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÆ´ÚÆ±ÌÁ¤òÊñ³çÅª¤ÊÀïÎ¬Æ±ÌÁ¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤ëÊýºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµÄÏÀ¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ú¹ñ¤ÎÂç¼ê»æ¡¦Åì°¡ÆüÊó¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÍûÂçÅýÎÎ¤Ïº£²ó¤ÎË¬ÊÆÁ°¤Î23Æü¤´¤í¤ËÆüËÜ¤òË¬¤ì¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦Êý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£