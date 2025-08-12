◆米大リーグ エンゼルス７―４ドジャース（１１日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

ドジャースがエンゼルスとの「フリーウェイシリーズ」で終盤の追い上げも及ばず、カード頭を落とし、２連敗となった。両チームの本拠地が高速道路で結ばれることから「フリーウェイシリーズ」と名付けられている一戦。「１番・ＤＨ」で先発出場した大谷翔平投手（３１）は３戦連発の４２号を含む３打数１安打１打点の活躍を見せたが、先発の山本由伸投手は４回２／３を投げて６安打、メジャー自己ワーストとなる６失点、５四死球とリズムを作れなかった。

チームは７回まで３安打無得点と完璧に封じられていたが、大谷が０―７の８回１死走者なしで迎えた４打席目に、８９・５マイル（約１４４キロ）の内角低めカットボールを捉えると、打球速度１００マイル（約１６０・９キロ）、角度３３度で飛び出した打球は、飛距離３８９フィート（約１１８・６メートル）の右中間スタンド最前席に飛び込んだ。今季４度目の３戦連発となる４２号。１８年にエンゼルスに入団した大谷はエンゼルスタジアムで１００本目の本塁打となった。

大谷の反撃を口火に、８回は２死一、三塁からはマンシーに右翼ポール際への３ランが飛び出し、４―７と３点差に迫り、終盤に追い上げたが、及ばなかった。チームは２連敗を喫し、この日勝利したナ西２位のパドレスとの差が「１」に迫った。