BTS¡¦V¤¬½é¤á¤Æ¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¿È¤òÂç¸ø³«¡ªÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ÖLADY¡×¿äÁ¦¡õJ-HOPE¤È¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¤Î¶¦±é¤ËÎÞ¤·¤¿´¶Æ°¥¨¥Ô¥½ー¥É¤â
BTS¤ÎV¡Ê¥ô¥£¡Ë¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Î»¨»ï¡ØW KOREA¡Ù¤Î°¦ÍÑÉÊ¾Ò²ðÆ°²è¤ËÅÐ¾ì¡£¥Ç¥Ó¥åー°ÊÍè½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¿È¸ø³«¤È¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥Èー¥¯¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
①BTS V¤Î°¦ÍÑÉÊ¾Ò²ð¥Ï¥¤¥é¥¤¥ÈÆ°²è¡¡②V¤ÎÈþ¤·¤µºÝÎ©¤Ä¥«¥Ðー¥¹¥Èー¥êーÆ°²è ③V¤Î°¦ÍÑÉÊ¾Ò²ðËÜÊÔÆ°²è¡ÊÆüËÜ¸ì»úËë¡Ë④V¤Î¿äÁ¦¶ÊÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ÖLADY¡×MV ⑤Æ°²è¤ÈÆ±¤¸°áÁõ¤òÅ»¤Ã¤¿É½»æ¥«¥Ã¥È
¢£BTS V¤Î¡ÈÄ«¤ËÄ°¤¯¤Î¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î²Î¡É¤ÏÊÆÄÅ¸¼»Õ¤Î¡ÖLADY¡×
¡ØW KOREA¡Ù¤ÎInstagram¤Ë¤Ï¡¢¡ÖV¤¬½é¤á¤Æ¥Ð¥Ã¥°¤ò¸ø³«¡ªÈà¤¬ÂçÀÚ¤Ë¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¥Ñ¥ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿É¬¼ûÉÊ¤È¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢°¦ÍÑÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëV¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥ÈÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£V¤ÏÆ±»ïVol.9¤Ç6¼ïÎà¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ÇÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿CELINE¡Ê¥»¥êー¥Ì¡Ë¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤º¡¢V¤Ï¡È¥¹¥Þ¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥°¡É¤ÈÌ¿Ì¾¤·¤¿CELINE¤ÎNEW LUGGAGE¡Ê¥Ë¥åー¡¦¥é¥²ー¥¸¡¦¥Ð¥Ã¥°¡Ë¤È¡¢¥ー¥ê¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÄ«¤ËÄ°¤¯¤Î¤ËÎÉ¤¤¶Ê¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¿ÆÍ§¤ÎÇÐÍ¥¥Ñ¥¯¡¦¥Ò¥ç¥ó¥·¥¯¤¬¥é¥¤¥Ö¤Ç²Î¤Ã¤¿¡ÖÊÆÄÅ¸¼»Õ¤Î¡ÖLADY¡×¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¡£V¤Ï7·î¤Ë¤â¡¢Æ±¶Ê¤ò²Î¤¦¥Ò¥ç¥ó¥·¥¯¤Î¥é¥¤¥ÖÆ°²è¤ò¥¹¥Èー¥êー¥º¤ËÅê¹Æ¤·¡¢ÊÆÄÅ¤ò¥á¥ó¥·¥ç¥ó¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ËÜÊÔ¤Ç¤Ï¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¡¢±¿Æ°¥°¥Ã¥º¡¢Ì²¤ê¤òÀ°¤¨¤ë¥á¥é¥È¥Ë¥ó¡¢ÆüËÜ¤Î¾Ã²½ºÞ¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡¢¹á¿å¡¢iPad¤Ê¤É¤òÈäÏª¡£¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëV¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥Èー¥¯¤ä¡¢JIN¤äJ-HOPE¤Î¥½¥í¥³¥ó¥µー¥È¤Î¥ì¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢J-HOPE¤ÈJUNG KOOK¤¬²Î¤¦»Ñ¤ËÎÞ¤·¤¿ÏÃ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¿È¾Ò²ð¤ËÅÐ¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ê¤É¡¢¶½Ì£¿¼¤¤¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥°¤ÈÌ¾Á°¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö°¦ÍÑÉÊ¤ª¤·¤ã¤ì¡×¡Ö¿²¤ëÁ°¤Ë¥µ¥¤¤ÎÏÃÁÛÁü¤¹¤ë¥Æ¥Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¥Æ¥Æ¡¢ÂÀÅÄ°ß»À°û¤ó¤Ç¤ë¤Î¤«¡Ê¾Ð¡Ë¿¿»÷¤·¤è¤¦¡×¡ÖÊÆÄÅ¤¯¤ó¤Î¶Ê¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Î´ò¤·¤¤¡×¡Ö¼«Á³ÂÎ¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤ë»Ñ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´¶ÁÛ¤ÇÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£V¤ÎÈþ¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò´®Ç½¡ª¥«¥Ðー¥¹¥Èー¥êー¥àー¥Óー¤â¸ø³«
¤Þ¤¿¡¢V¤ÎÊ¼Ìò¸å½é¤á¤Æ¤Î»¨»ïÉ½»æ¡õ¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿¥«¥Ðー¥¹¥Èー¥êー¥àー¥Óー¤â¸ø³«¡£°áÁõ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ëÉ½¾ð¡¢Èþ¤·¤¤Ãå¤³¤Ê¤·¤ò¸«¤»¤ëV¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¡¢»×¤ï¤º°ú¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ëÆ°²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£