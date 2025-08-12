アディダス ジャパンは、グローバルフィットネスブランド「LES MILLS（レズミルズ）」とのコレクション第3弾を8月8日から発売した。

同コレクションでは、アディダスのアーカイブデザインを取り入れながら、LES MILLSのトレーニングのアイデンティティを組み合わせたデザインになっている。グラフィックTシャツを中心に、シンプルで機能性に優れたTシャツやショーツ、キャップ、ソックス、ジムサックなどのアクセサリーまで、トータルコーディネートが可能なラインアップを用意した。





また、トレーニングシューズ「RAPIDMOVE ADV 2（ラピッドムーブ ADV 2）」が、新たなカラーにアップデートして登場。全方位への俊敏な動きへの対応を目指した安定性と、反発力に優れた軽量ミッドソールによるクッション性を兼ね備え、スタジオクラスでの高いパフォーマンスをサポートする。さらに、アウトソールに搭載したトルションシステムによって、踏み込むたびにコントロールの効いたパワーを発揮できることを目指した設計に仕上がっている。

［小売価格］

LES MILLS マインドボディグラフィックTシャツ：5500円

LES MILLS グローブ グラフィック Tシャツ：5500円

RAPIDMOVE ADV 2 TRAINER M：1万7600円

OPTIME スリーストライプス フルレングスレギンス：6600円

パフォーマンス クライマクール クッション クルーソックス3足組：2200円

アイコン スリーストライプス ショーツ：5500円

（すべて税込）

［発売日］8月8日（金）

