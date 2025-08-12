アンカー・ジャパンは、ローラーモップを搭載した全自動ロボット掃除機「Eufy Robot Vacuum Omni E25」を8月8日から販売を開始した。全自動ロボット掃除機に求める“掃除力”“賢さ”“セルフクリーニング”のすべてをEufyにおける“最高峰”に進化させ、極限まで掃除の手間をなくした製品となっている。

米国・日本・欧州を中心にデジタル関連製品でトップクラスの販売実績を誇るAnkerグループの日本法人、アンカー・ジャパンは、スマートホームブランド「Eufy（ユーフィ）」において、全自動ロボット掃除機「Eufy Robot Vacuum Omni E25」を8月8日からAnker Japan公式オンラインストア、直営店Anker Store、総合オンラインストアAmazon.co.jp、楽天市場および一部家電量販店で販売を開始した。

同製品は、Eufy最高峰となる“掃除力”“賢さ”“セルフクリーニング”の3つが特徴の、ローラーモップ搭載の全自動ロボット掃除機となる。

最高峰の掃除力を叶えるため、約29cmの幅広なローラーモップを採用した「HydroJetシステム」を搭載。掃除中にモップの汚れを本体内で常に洗浄するため、水拭き中に拭き上げた汚れを引きずることなくいつでも清潔なモップで掃除する、水拭きを超えた「床洗浄」を実現する。さらに業界最高レベルの約1.5kgの圧力で床を「押して拭く」ことで、汗や皮脂等のこびりついたしつこい汚れも徹底的に除去する。また、Eufyのロボット掃除機史上最もパワフルな（2025年8月時点）最大20000Paの超強力な吸引力でカーペットの奥の微細なゴミまで吸引することができる他、部屋の角を認識すると伸びるサイドブラシを搭載することで、部屋の隅々まで掃除しゴミの取り残しを防ぐ。掃除性能だけでなく賢さも進化。Anker独自の「AI.Seeシステム」によってスリッパやおもちゃ等の床に残された障害物を200種以上から判別し、小さなものでもぶつかることなく正確に回避する。

掃除の手間をなくすセルフクリーニング性能も進化。ステーションでのゴミ収集時に、ロボット掃除機本体の回転ブラシが左右に分割され、中央部から毛を自動吸引する「DuoSpiralブラシ」を初搭載することで、吸引した髪も絡まずに丸ごとステーションに収集する。ゴミ収集、モップ洗浄、温風乾燥、洗剤の自動投入まで全てを自動で完結するクリーニングステーションのため、本体の手入れの手間を最小限に抑え、常に清潔な状態を保つ。

［小売価格］14万9900円（税込）

［発売日］8月8日（金）

アンカー・ジャパン＝https://corp.ankerjapan.com