日本のボクシング界で２日間に２人の選手が命を失う悲劇が起きた。

ＢＢＣなどによると、日本のボクサー神足茂利選手（２８）が２日に東京で行われた東洋太平洋ボクシング連盟（ＯＰＢＦ）スーパーフェザー級タイトルマッチで１２回戦で引き分けた後に倒れ、病院に運ばれたが８日に死去した。

翌日には同じ大会に出場した別の選手が死亡した。浦川大将選手（２８）はフェザー級タイトルマッチで８回ＴＫＯ負けした後に脳損傷により９日に死去した。

両選手とも試合後に体の異常を感じて病院に運ばれた。彼らは頭蓋骨と脳の間に血液がたまる硬膜下血腫の診断を受け手術を受けた回復できなかった。

世界ボクシング機構（ＷＢＯ）は声明を通じ「試合を行い負傷し死去した浦川選手の悲報に深く哀悼を示す。神足選手が死去した翌日に再びこうした悲劇が発生した。遺族と日本ボクシング界に深い慰労を伝える」と明らかにした。

日本ボクシングコミッション（ＪＢＣ）はＯＰＢＦタイトル戦を従来の１２ラウンドから１０ラウンドに縮小して進めることにした。また正確な死亡経緯を調査した上で９月に対策会議を開く予定だ。

今年に入りボクシング界では３件の死亡事故が発生している。２月にアイルランドのボクサー、ジョン・クーニー選手（２８）が北アイルランドのベルファストで行われた試合でウェールズのネイサン・ハウエルズ選手との対戦後に頭蓋内出血により死亡した。