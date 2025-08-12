JR東日本商事は、8月15日から、ご当地Suicaのペンギングッズを販売する。

栃木名物の餃子を前ににっこり嬉しそうなSuicaのペンギンのアクリルチャーム付きの本物の餃子にそっくりなミニポーチとなっている。

この商品は、8月15日以降、JR東日本商事が運営するTRAINIART（トレニアート）等で販売する。





「Suicaのペンギン餃子ポーチ」は、栃木名物の餃子にそっくりなおいしそうな餃子型のミニポーチ。餃子を前にしてにっこり嬉しそうなSuicaのペンギンの可愛いチャーム付きとなっている。カラビナ付きなのでバッグなどに付けることができ、リップや目薬などの持ち運びに便利だとか。サイズ（約）は、横16×マチ7.5cm。目薬やリップなどの小物を入れられる。

8月15日から、JR東日本商事が運営する「TRAINIART（トレニアート）」およびJRE MALLオーダー等で販売する。

［発売日］1320円（税込）

［発売日］8月15日（金）

JR東日本商事＝https://www.ejrt.co.jp