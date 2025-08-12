ホテル インターコンチネンタル 東京ベイは、ホテル内の2つのラウンジにおいて、秋の味覚と美しいビジュアルで魅せる“食べるアート”なスイーツ2種を、9月1日から提供する。宝石のようにきらめくシャインマスカットと巨峰を贅沢に使用した「シャインマスカット＆巨峰パフェ」と、秋の風物詩“お月見”の情景を表現した「お月見モンブランパンケーキ」が登場する。



「シャインマスカット＆巨峰パフェ」

秋を代表する2種のぶどう、みずみずしく上品なシャインマスカットと、濃厚な味わいの巨峰を贅沢に使用したパフェは、トップに巨峰フロマージュムースや巨峰シャンティ、シャインマスカットと巨峰で彩った華やかなプティガトーを可憐にあしらった。グラスの中には、アートのように美しく並べたぶどうの果実、爽やかな巨峰シャーベット、ザクザクとした食感のホワイトチョコレートクランチを配し、その下には、上層からマスカットパンナコッタ、なめらかなシャンティ、ほのかに生姜が香るはちみつジンジャーゼリーを重ねた。ひと口ごとに食感と風味が広がり、ぶどうの魅力を存分に堪能できる。



「お月見モンブランパンケーキ」

秋の風物詩「お月見」と、芳醇な味わいの「栗」をかけ合わせたパンケーキは、“月が昇る山並み”を表現した。栗の風味豊かなスフレ生地の間にはカスタードクリームを挟み、トップには香ばしい焼き栗風味のマロンシャンティと、なめらかな洋栗のモンブランを半分ずつ重ねた。さらに、満月に見立てたみたらしムース、月に映るうさぎ型のココアチュイール、和栗をのせ、幻想的な秋の夜を演出。サイドには、みたらし団子と抹茶のシャンティ、抹茶アイスクリームを添え、お月見の情景を⼀層引き立てる。栗の奥深い甘みと、みたらしのやさしい塩味が調和する、秋だけの贅沢な味わいを堪能できる。さらに、厳選した抹茶を目の前で点てて提供するオプションも用意する。

秋の味覚を存分に楽しめるスイーツとともに、ゆったりとしたラグジュアリーな空間で至福のティータイムを過ごしてほしい考え。

［提供概要］

期間：9月1日（月）〜10月31日（金）

提供場所・時間：ニューヨークラウンジ By インターコンチネンタル 東京ベイ／11:30〜20:00 L.O.ハドソンラウンジ／11:30〜20:30 L.O.

料金：消費税込み、サービス料別

シャインマスカット＆巨峰パフェ：4400円 ドリンクセット：5280円

お月見モンブランパンケーキ：3850円 ドリンクセット：4730円／抹茶オプション：＋3300円

※セットドリンクはコーヒー、紅茶、アイスコーヒー、アイスティーから選べる

予約・問い合わせ：03−5404−2222（代表）

ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ＝https://www.interconti-tokyo.com