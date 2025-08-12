明治は、今年発売30周年を迎えるロングセラーブランド「VAAM」のシリーズおよびパッケージをリニューアルし、9月から順次、発売する。また「ヴァームパウダー栄養ドリンク風味20袋入」を、9月2日から発売する。

「VAAM」はシリーズを2種展開している。1つは「ヴァームスマートフィット」、もう1つは「ヴァームアスリート」。今回、「ヴァームスマートフィット」を「ヴァーム」に、「ヴァームアスリート」を「ヴァームプレミアム」へと、シンプルでわかりやすいシリーズ名にリニューアルする。

「ヴァーム」は、商品特長が一目でわかるようシンプルなデザインを採用し、「カラダを動かすことによる体脂肪の減少をさらに助ける（特定保健用食品）」や、「BMIが高めの方がカラダを動かすときにより体脂肪を減らすことが報告されています（機能性表示食品）」といった、「体脂肪」が気になる人の目に留まりやすいメッセージにリニューアルした。





「ヴァームプレミアム」は、旧品の課題であった「強すぎる」というイメージを払拭すべく、パッケージのメッセージを「運動で、ストイックに絞りたい方へ」から「運動で、引き締めたい方へ」にリニューアルした。なお、「ヴァームプレミアム」は、特定保健用食品および機能性表示食品ではない。

同ブランドは、1995年の発売以降、運動時の水分補給とともに、運動による引き締めや体脂肪の減少をサポートするアミノ酸系飲料として、多くの消費者に支持を得てきた。その一方で、従来のパッケージではターゲット層や商品価値が十分に伝わっていないという課題も抱えていた。同リニューアルでは、「配合は変えずに、伝え方を変える」ことをテーマに、ターゲットや飲用目的が一目でわかるデザインを実現した。多様化する生活スタイルの中でも、「今の自分に必要な飲料である」と納得して選んでもらえる設計となっている。同商品の発売を通じ、運動を通じてカラダづくりを目指す人のニーズに応えるとともに、消費者の健康な毎日に貢献していく考え。



左から：「ヴァームウォーターレモン風味」「同 ウォーターアップル風味」「同 パウダーレモン風味 20 袋入」「同 パウダーアップル風味 20 袋入」「同 パウダー栄養ドリンク風味 20 袋入」「同 顆粒レモン風味 10 袋入」、「同 ゼリー」

「ヴァーム」は、体脂肪が気になる人におすすめのシリーズ。特定保健用食品のペットボトル飲料と、機能性表示食品のパウダー・顆粒・ゼリーを展開している。さらに、9月2日から、「ヴァームパウダー栄養ドリンク風味20袋入」を発売する。同商品は、消費者からの摂取意向の高い栄養ドリンク風味を採用し、パウダー群の選択肢の幅を拡げる。



左から：「ヴァームプレミアム」（200ml）、「同 6 本パック」「同 パウダーパイナップル風味 12 袋入」「同 顆粒パイナップル風味 10 袋入」

「ヴァームプレミアム」は、運動で引き締めたい人におすすめの高付加価値シリーズ。3種のアミノ酸（アラニン、アルギニン、フェニルアラニン）やコエンザイムQ10、L−カルニチンなどを配合し、スポーツやトレーニングに励む人を力強くサポートする。

1995年発売のVAAMは、スズメバチの生態研究の結果、脂肪の代謝に関係している17種類のアミノ酸の発見によって生まれた。この独自バランスのアミノ酸混合物（Vespa Amino Acid Mixture）の頭文字が「VAAM」の由来となっている。発売から現在に至るまで、“運動で体脂肪を燃やす”という独自のブランド価値にこだわり、アミノ酸の性質や特性を研究し続けてきた。そして昨今のアミノ酸研究の深耕から「アラニン」「アルギニン」「フェニルアラニン」の3種を1：1：2の割合で配合した、独自アミノ酸ミックスを新たに開発した。この研究を活かし、多様な商品展開を行っている。

［小売価格］

ヴァーム ウォーターレモン風味（500ml）：173円

ヴァーム ウォーターアップル風味（500ml）：173円

ヴァーム パウダーレモン風味20袋入（5.7g×20）：2484円

ヴァーム パウダーアップル風味20袋入（5.7g×20）：2484円

ヴァーム パウダー栄養ドリンク風味20袋入（5.7g×20）：2484円

ヴァーム 顆粒レモン風味10袋入（3.3g×10）：1404円

ヴァーム ゼリー（180g）：216円

ヴァームプレミアム（200ml）：320円

ヴァームプレミアム 6本パック」（200ml×6本）：1918円

ヴァームプレミアム パウダーパイナップル風味12袋入（10.5g×12）：2484円

ヴァームプレミアム 顆粒パイナップル風味10袋入（4.7g×10）：2484円

（すべて税込）

［発売日］9月から順次

※ヴァームパウダー栄養ドリンク風味20袋入は9月2日（火）発売

明治＝https://www.meiji.co.jp