歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。

北海道・帯広市でのライブを終え、その思いを綴っています。



【写真を見る】【 工藤静香 】 北海道・帯広市でライブ 「皆さんも全身で音を感じていてくれることがよくわかりましたよ❤」 北海道グルメも堪能





工藤静香さんは「帯広でのコンサートが無事に終りました。」と、報告。

続けて「皆さんも全身で音を感じていてくれることがよくわかりましたよ❤」「両手を胸に当てて聴いている女性が多く目立ちましたね。」と、綴りました。

そして「今日もまたとても明るい優しい雰囲気の中で、皆さんと共有できる時間がとても嬉しかったです。」と、明かしました。





工藤静香さんは「そして今日は中打ち上げ！」と綴ると、動画をアップ。



投稿された画像では、工藤静香さんがスタッフと乾杯する姿や、楽屋で北海道グルメを楽しむ様子などが見て取れます。



つづけて「もっと長く居たかったけれど、ホテルに帰ってから用事があったのと、あと何より大勢の場で話すときに、大きな声を出すのが喉によくないので、私は先にホテルへ みんなはまだ飲んでるかな？笑」と、綴っています。





この投稿にファンからは「しーちゃん帯広公演お疲れ様でした❤中打ち上げ楽しそう❤喉を守るプロ意識さすがです 残りの公演も無事完走できます様に」・「珍しい打ち上げショット バンド、スタッフ皆さんしーちゃんを支えてくれてありがとう 最高の夜でした」・「北海道横断公演、お疲れ様でした！ 旅先での風景美味しいものが見られて、楽しかったです❤ 喉も体も休めて、ファイナルまで走り抜けられますように」などの反響が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】