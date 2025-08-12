■MLB ジャイアンツ1ー4パドレス（日本時間12日、オラクル・パーク）

パドレスのダルビッシュ有（38）が敵地でのジャイアンツ戦で今季7度目の登板、6回、84球を投げて、被安打4（1本塁打）、奪三振6、四死球0、失点1（自責点1）。序盤はスプリットが抜けるシーンも見られたが中盤から修正、シンカーで押し込むピッチングも見せて6回1失点で2勝目を手にした。

前回6日のダイヤモンドバックス戦では4回3失点と思うようなピッチングが出来なかった。チームは首位ドジャースを2ゲーム差で追う2位、この日の相手は同地区3位のジャイアンツとなった。

大事なゲームの立ち上がり、ダルビッシュはジャイアンツ打線相手に速いボールで勝負、1番・E.ラモス（25）には全球シンカーでセカンドゴロ、2番・R.デバース（28）はストレートでレフトフライ、3番・W.アダメズ（29）はシンカーでライトファウルフライ、わずか8球で3者凡退。

2回は1死一、二塁のピンチを迎えたが、ギアをあげて7番・P.ベイリー（25）を内角低めのストレートで見逃し三振、8番・C.コス（27）をシンカーでセカンドフライと力で抑え込んだ。

3回には先頭の9番・D.ギルバート（24）にメジャーはヒットを許したが、1番・ラモス、2番・デバースとしっかり抑えて得点を許さなかった。5回には6番・イ ジョンフ（26）、7番・ベイリー、8番・コスと3者連続三振と左打者へはスプリット、右打者にはスイーパーとシンカー、ストライクゾーンを広く使って圧巻のピッチングを見せた。

ダルビッシュの好投に打線は6回、2死一、二塁から5番・J.メリル（22）がライトへ先制のタイムリー、ダルビッシュを援護した。しかし、その裏、ダルビッシュは2死から2番・デバースにシンカーが甘く入り、左中間スタンドへ23号同点ソロを浴びてしまった。

それでも、パドレスは7回、無死二塁から8番・J.クローネンワース（31）がライトへ勝ち越しタイムリーを放ち、1対2。さらにダルビッシュを好リードしてきた9番・キャッチャーのF.ファーミン（30）がレフトスタンドへ4号ツーランで1対4。ダルビッシュは6回で降板、84球を投げて、被安打4（1本塁打）、奪三振6、四死球0、失点1（自責点1）、ベテランがしっかりとゲームを作った。

ダルビッシュの後は、7回にJ.エストレーダ（26）、8回、M.ミラー（26）、9回はR.スアレス（34）と盤石な中継ぎ陣でリードを守り切り、ダルビッシュは今季2勝目、チームは3連勝で首位ドジャースを追走している。ドジャースとは16日からビジターで3連戦、23日はホームで今季最後の直接対決3連戦と大一番を迎える。

