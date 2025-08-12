◇MLB エンゼルス7−4ドジャース（日本時間12日、エンゼル・スタジアム）

ドジャースは、終盤に追い上げるもエンゼルスのカード初戦に敗戦。1番指名打者で出場した大谷翔平選手は、古巣からリーグトップタイ42号を放ちました。

中7日での先発となった山本由伸投手は、初球をいきなり先頭打者ホームランを浴びるなど、初回に2失点。その後は粘り強く抑えていましたが、5回には連打と死球でノーアウト満塁とされ、マイク・トラウト選手のタイムリーで追加点を許します。その後もエンゼルス打線につかまり5回途中、メジャー自己ワースト6失点で降板。6四死球と大荒れのマウンドとなりました。

打線はホセ・ソリアーノ投手に沈黙。6回まで2安打となかなか好機をつくれません。それでも7点を追う8回、大谷選手の第4打席。右腕ショーン・アンダーソン投手からライトへ高々と上がった打球は、389フィート(約118.5メートル)の3試合連続となる42号ソロ。リーグトップタイとなる一発で反撃ののろしを上げます。さらにマックス・マンシー選手の3ランも飛び出し、一挙4得点で3点差に詰め寄ります。

しかし反撃及ばず、エンゼルスとのカード初戦に敗戦。5回途中6失点の山本投手が8敗目を喫しました。

大谷選手は3打数1安打1四球で、8月全10試合で安打を記録。月間打率は4割超えで、直近5試合で4本塁打と絶好調です。

一方、地区首位に立つチームは、地区2位のパドレスが勝利し、1ゲーム差に迫られました。