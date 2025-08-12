生前に「人々が私を忘れてしまった」と吐露も…61歳でこの世を去った韓国大御所女優の2周忌

韓国の女優イ・ギョンピョさんがこの世を去って2年が経った。

【画像】整形失敗で“うつ”に…突然この世を去った韓国女優

イ・ギョンピョさんは2023年8月12日、病気のためこの世を去った。61歳だった。

1962年6月18日生まれのイ・ギョンピョさんは、1980年に民放テレビ局TBC（東洋放送）の公開採用タレント第22期で芸能界デビューし、同年のTBCドラマ『春香伝』（原題）で女優としてもデビューを飾った。

1980年に当時の全斗煥政権による言論統廃合でTBCが閉局となった後は、主に地上波テレビ局KBSで活動。『幸福戦争』『梨花に月白し』『あなた、ごめんね』『お母さん』『なつめの木、愛に包まれたよ』『新婦の部屋』『張禧嬪 [チャン・ヒビン]』など多くのドラマのほか、映画でも多数の作品に出演した。

（写真＝TV朝鮮）イ・ギョンピョさん

2008年以降は芸能活動を休止していたが、2017年に放送されたドキュメンタリー番組『スタードキュメンタリー・マイウェイ』（原題）に出演。当時は「休んでいた期間が長すぎて、人々が私を忘れてしまった。まだアメリカにいると思っている人も多い」と語り話題を集めた。

また、2020年に同番組に再出演した際には、化粧品事業に携わっている近況を報告。「MBCには『田園日記』があるのに、なぜKBSには農村ドラマがないのかという話から『なつめの木、愛に包まれたよ』が生まれた」と打ち明け、女優ペク・スリョンや女優チョ・ミンスらとの共演を振り返っていた。

（写真＝TV朝鮮）イ・ギョンピョさん

私生活では、作曲家パク・シチュンさんの息子で1970年代に活動した男性フォークデュオ「グリーンビーンズ」メンバーのパク・ジェジョンさんと結婚し、一男をもうけた。パク・ジェジョンさんは2012年7月11日に、心筋梗塞によって56歳で亡くなっている。

