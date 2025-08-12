10kg減量で別人級!? 整形疑惑も浮上した元K-POPアイドル、極細スタイルの近況に注目

ガールズグループSISTAR出身のソユが、10kg減量後のよりシャープなスタイルと磨きのかかった美貌で近況を伝えた。

【話題】ソユ、整形疑惑に言及

ソユは8月11日、京畿道（キョンギド）のMBCドリームセンターで開かれた、韓国MBC every1のバラエティ番組『ヒドゥンアイ』放送1周年記者懇談会に出席。ルーズなパンツに華奢な肩のラインを見せるトップスを合わせ、ダイエットで完成させたスリムなスタイルを披露した。

最近ソユは10kgの減量で話題を集めた。先月のSNSライブ配信では、ファンから「もう痩せないで」と心配されると、「これ以上減らすと力が出なさそうなので、今の状態を維持しようと思います。スケジュールが多く、食事をしっかり取れないうちに少しずつ減っていきました。最後に計ったときは52kgで、もう減量するつもりはありません」と明かした。

（写真提供＝OSEN）ソユ

また、「家の掃除を長年手伝ってくれているおばさんにも『まるで飢餓状態みたい、ちゃんと食べなさい』と言われました。最近は忙しさのあまり、自然に体重が減っている感じです」と笑顔を見せた。

運動法については、「有酸素運動は1日1時間、2分歩いて2分走るのを繰り返し、40分からは傾斜12・速度5で歩き、傾斜15に上げてランジをします」と説明。食事は「低糖質中心ですが、食べたいものは食べます」とし、無理な断食はしていないと語った。

最近では、タレントのシン・ドンヨプのYouTubeチャンネル出演後に変化した外見から整形疑惑も浮上。これについてソユは「目頭切開はメイクの効果、唇はオーバーリップです。『目も整形したみたい』と言われますが、そう見てくれるならありがたいです。キレイになったという意味ですから」とユーモラスに答えた。

さらに「二重まぶたは母のお腹の中にいるときからの天然です」と強調し、「あごのラインがシャープになったのはダイエットのおかげ。痩せた甲斐があります」と満足感を示した。ファンから「施術しないで、十分きれいだから」と言われると、「もしやったなら、どこをやったと思いますか？」と冗談交じりに返した。

ソユは今後、体重をこれ以上減らさず、現状を維持していく計画だという。

（記事提供＝OSEN）