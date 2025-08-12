カズレーザー結婚で「カズロス」告白の人気芸能人、肩組みショット添え祝福「ヤキモチ妬いてる？」「素敵な関係」と反響
【モデルプレス＝2025/08/12】女優の二階堂ふみと8月10日に結婚を発表したメイプル超合金・カズレーザーの「ロス」に陥ったという沖縄出身の人気芸人が同日、自身のInstagramにて2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】カズレーザー結婚で「ロス」告白の人気芸人
この日、カズレーザーと二階堂が結婚を発表したことを受け、お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢は「カズロス。。」とカズレーザーの肩に手を回し撮影した2ショットを投稿。続けて、「おめでとう」「ウチナーンチュとお幸せに」と二階堂の出身地が沖縄で、真栄田と同郷であることから「沖縄の人」という意味を持つ沖縄の方言、「ウチナーンチュ」を添えて祝福した。
この投稿には「ヤキモチ妬いてる？」「この写真カップルみたい（笑）」「表情最高」「素敵な関係」「真栄田さん今にも泣いちゃいそうなお顔」「切なさが滲み出てる」といった声が寄せられている。
2025年8月10日、カズレーザーと二階堂はSNSを通じ、連名で結婚を報告。「如何せん二人共に個性やこだわりが強いもので、時には衝突し時には落ち込むこともありましょうが、最後は笑って前を向ける、そんなゆるく朗らかな家庭を築いていきたいと思います」とつづっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】カズレーザー結婚で「ロス」告白の人気芸人
◆カズレーザー＆二階堂ふみの結婚受け「カズロス」
この日、カズレーザーと二階堂が結婚を発表したことを受け、お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢は「カズロス。。」とカズレーザーの肩に手を回し撮影した2ショットを投稿。続けて、「おめでとう」「ウチナーンチュとお幸せに」と二階堂の出身地が沖縄で、真栄田と同郷であることから「沖縄の人」という意味を持つ沖縄の方言、「ウチナーンチュ」を添えて祝福した。
◆真栄田賢の投稿に反響
この投稿には「ヤキモチ妬いてる？」「この写真カップルみたい（笑）」「表情最高」「素敵な関係」「真栄田さん今にも泣いちゃいそうなお顔」「切なさが滲み出てる」といった声が寄せられている。
2025年8月10日、カズレーザーと二階堂はSNSを通じ、連名で結婚を報告。「如何せん二人共に個性やこだわりが強いもので、時には衝突し時には落ち込むこともありましょうが、最後は笑って前を向ける、そんなゆるく朗らかな家庭を築いていきたいと思います」とつづっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】