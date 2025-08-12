相川七瀬、ショーパンで美脚際立つ ファン熱狂のライブショット公開
【モデルプレス＝2025/08/12】歌手の相川七瀬が12日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つライブショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】相川七瀬、ショーパンで完璧美脚披露
相川は「ROCK KINGDOM TOUR 2025 名古屋公演の記録。名古屋には、この30年間、毎年とてつもないパワーをもらっているんだよ」と名古屋公演への特別な思いを表明。「みんなありがとう」とファンへの感謝を込め、白いツアーTシャツにピンクのショートパンツを着用してステージで両手を挙げるパフォーマンス写真などを載せている。
この投稿に、ファンからは「美脚が素晴らしい」「ロックスター最高」「エネルギッシュ」「かっこよすぎる」「最高のライブをありがとう」「名古屋ファンの熱狂すごい」「いつまでも美しい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
