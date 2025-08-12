「久しぶりに夫婦二人で」菊地亜美、夫とティファニーカフェでランチデートする様子を公開！
タレントの菊地亜美さんは8月11日、自身のInstagramを更新。夫とデートしたことを報告し、写真を公開しました。
【写真】夫とランチデートをする菊地亜美
「先日久しぶりに夫婦二人でランチしてきたよ」と、この日は久々の夫とのデートだったことも報告。2025年で結婚7年目を迎えた菊地さんですが、清楚な印象の白のシースルーワンピースを着ており、夫とのデートのためにかわいくおしゃれをしたのかもしれません。
(文:堀井 ユウ)
「銀座のTiffanyに出来た日本初のブルーボックスカフェへ」菊地さんは「銀座のTiffanyに出来た日本初のブルーボックスカフェへ」とつづり、4枚の写真を投稿。「ティファニーブルー」を基調としたおしゃれなカフェで食事をする様子が写っています。特に1枚目では、菊地さんが白ワインのようなドリンクが入ったグラスを傾けており、とても優雅な雰囲気です。
「夫のTシャツを借りパク」6日の投稿では「動きやすい格好で 夫のTシャツを借りパク」とつづり、長女とのツーショットを公開した菊地さん。着用しているのは「借りパク」したという夫のTシャツでしょう。仲むつまじい夫婦エピソードを紹介した菊地さんの今後の投稿にも期待したいですね。
