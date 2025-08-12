「泣ける…」20キロ減のタレント、握手会“痩せても0人”吐露。「こんなに可愛いのになんで０人なの？」
マイナス20キロのダイエットに成功し話題を集めているタレントの阿波みなみさんは8月11日、自身のX（旧Twitter）を更新。握手会に来た人数を報告しました。
【写真】阿波みなみの握手会に集まった人は……？
コメントでは、「ええええ？！消しゴムマジックかな、、、」「ねぇ痩せたら何で服が地味になるの？www」「今から向かって間に合うなら並びたい」「わしなら普通に阿波みなみちゃんのとこ並ぶ」「泣ける……」「絞りが足らへんw」「推しが0っす」「最近ネタなんかホントなんか分からんくなってきた」「こんなに可愛いのになんで０人なの？」「ガチ？w」などの声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「今から向かって間に合うなら並びたい」「痩せても0人」と書き出した阿波さん。投稿には握手会の様子を2枚載せています。1枚目は全体像で阿波さんの隣の列には多くの人が並んでいますが、阿波さんの目の前には人がいません。2枚目ではうつむき加減で悲しそうな表情を見せる阿波さんが。
「握手会大人気！もう長蛇の列です！」12日には「本日の握手会の告知になります」と題し、場所と時間を記載して「今日も0人だったら悲しいなあ みなさんよろしくお願いします」と呼び掛けた阿波さん。その後「握手会大人気！もう長蛇の列です！」と報告しているものの、載せた写真に並んでいる人は写っていません。ネタなのか本当なのか、気になる人はぜひ阿波さんの握手会に行ってみてはいかがでしょうか。
