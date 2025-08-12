Number_iが、新曲「未確認領域」を全世界配信リリース。また、新たなビジュアルや同曲のMVが公開された。

本楽曲は、9月22日発売の2ndフルアルバム『No.II』からの先行シングル。メンバー3人がディスカッションを重ねながら制作し、生演奏の録音を取り入れるなど新たな試みを取り入れたものとなっている。

MVは、人体を未確認領域に満ちた宇宙と捉え、その構造や広がり、美しさ（醜さ）を表現。ビジュアルのユーモアさの裏には、人体の営みを通して“良いものを取り入れ、良いものを生み出す”というNumber_iの芯を映している。

また、本楽曲のリリースを記念して、ショート動画コンテスト『“ABOVE YOUR REGION”Challenge』を開催中。2ndフルアルバム『No.II』の予約は8月25日23時59分までTOBEOFFICIALSTOREにて受付中だ。

