コロナ禍に翻弄（ほんろう）された球児が、母校の指導者として甲子園に戻ってきた。

第１０７回全国高校野球選手権大会の出場校・尽誠学園（香川）の橘孝祐コーチ（２２）は、参加が決まっていた２０２０年の選抜大会の中止を経験。「野球ができる喜びを伝えたい」と、後輩たちと向き合っている。（高松総局 尾崎達哉）

５年前の３月、新型コロナウイルスの感染拡大で選抜大会の中止が決まった。一度は「無観客試合」で開催する方針が示され、練習を再開したばかり。当時の校長らから中止を告げられ、仲間と号泣した。

「プロ野球選手になることよりも、甲子園出場に憧れていた」。尽誠学園で強肩捕手としてレギュラーをつかみ、１９年秋の四国大会で準優勝を果たし、選抜出場校に選ばれていた。

ショックで野球をやめることも考えたが、厳しい練習に耐えた仲間の存在が支えになった。２０年８月、選抜に出場予定だった３２校による交流試合が企画され、甲子園の土を踏んだ。「マスクをかぶって座った瞬間、涙が出そうになった」。智弁和歌山に８―１で勝利し、仲間と喜びをかみしめた。

卒業後も母校を訪れて後輩を指導。教員免許を取得し、今春、母校のコーチに就いた。今ではコロナ禍について「野球ができること、仲間のありがたさを、次の世代に伝えるために神様がくれた試練だった」と前向きに捉え、選手にも思いを伝えている。広瀬賢汰主将は「練習への取り組み方が変わった」。チームは夏の香川大会を９年ぶりに制した。

「甲子園に連れてきてもらえて感謝したい」と橘コーチ。「僕らの世代だからこそ、伝えられる価値がある」と信じて選手と接していく。