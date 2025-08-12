台風11号(ポードル)

【画像】今後の天気

2025年8月12日12時45分発表

12日12時の実況

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 沖縄の南

中心位置 北緯21度00分 (21.0度)

東経127度25分 (127.4度)

進行方向、速さ 西 25 km/h (14 kt)

中心気圧 980 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)

最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)

25m/s以上の暴風域 全域 75 km (40 NM)

15m/s以上の強風域 北東側 280 km (150 NM)

南西側 220 km (120 NM)

13日0時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 石垣島の南約290km

予報円の中心 北緯21度50分 (21.8度)

東経124度25分 (124.4度)

進行方向、速さ 西北西 30 km/h (15 kt)

中心気圧 980 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)

最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)

予報円の半径 65 km (35 NM)

暴風警戒域 全域 140 km (75 NM)

13日12時の予報

種別 台風

強さ 強い

存在地域 石垣島の南西約320km

予報円の中心 北緯22度40分 (22.7度)

東経121度40分 (121.7度)

進行方向、速さ 西北西 25 km/h (13 kt)

中心気圧 975 hPa

中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)

最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)

予報円の半径 95 km (50 NM)

暴風警戒域 全域 165 km (90 NM)

14日9時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 華南

予報円の中心 北緯24度55分 (24.9度)

東経115度55分 (115.9度)

進行方向、速さ 西北西 30 km/h (16 kt)

中心気圧 998 hPa

中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)

最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)

予報円の半径 155 km (85 NM)

15日9時の予報

種別 熱帯低気圧

強さ -

存在地域 華南

予報円の中心 北緯26度25分 (26.4度)

東経110度20分 (110.3度)

進行方向、速さ 西北西 25 km/h (13 kt)

中心気圧 1002 hPa

予報円の半径 220 km (120 NM)

■沖縄への影響は

台風第１１号は、１２日夜から１３日にかけて、暴風域を伴って強い勢力で先島諸島に接近する見込みです。先島諸島では、１３日は、うねりを伴う高波に警戒し、強風に十分注意してください。なお、台風の進路等によっては、１３日は暴風となるおそれがあります。

［気象概況］

台風第１１号は、１２日９時には沖縄の南の北緯２０度５０分、東経１２８度０５分にあって、１時間におよそ２５キロの速さで西へ進んでいます。中心の気圧は９８０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４５メートルで中心から半径７５キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。また、中心の北東側２８０キロ以内と南西側２２０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

台風第１１号は、沖縄の南を発達しながら西よりに進み、１２日夜から１３日にかけて暴風域を伴って強い勢力で先島諸島に接近する見込みです。



［波の予想］

１２日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 ４メートル うねりを伴う

宮古島地方 ５メートル うねりを伴う

八重山地方 ５メートル うねりを伴う

１３日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 ４メートル うねりを伴う

宮古島地方 ５メートル うねりを伴う

八重山地方 ６メートル うねりを伴う



［風の予想］

１２日に予想される風向・最大風速（最大瞬間風速）

宮古島地方 東の風 １７メートル （３０メートル）

八重山地方 北東の風 １８メートル （３０メートル）

１３日に予想される風向・最大風速（最大瞬間風速）

宮古島地方 東の風 １７メートル （３０メートル）

八重山地方 東の風 ２０メートル （３０メートル）



［雨の予想］

１３日に予想される１時間降水量は多い所で、

八重山地方 ３０ミリ

１２日１２時から１３日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

八重山地方 ８０ミリ

その後、１３日１２時から１４日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

八重山地方 ５０ミリ



［防災事項］

沿岸の海域はうねりを伴い、沖縄本島地方と先島諸島では１２日は次第にしけとなり、八重山地方では１３日は大しけとなる見込みです。うねりを伴う高波に警戒・注意してください。なお、台風の進路等によっては、宮古島地方でも大しけとなるおそれがあります。

先島諸島では、１２日は次第に風が強まり、１３日は非常に強い風が吹く見込みです。強風に十分注意してください。なお、台風の進路等によっては、八重山地方では、１３日は暴風となるおそれがあります。風が強まる前に早めの台風対策が必要です。

八重山地方では、１３日は激しい雨の降る所がある見込みです。また、台風の進路等によっては、１３日は警報級の大雨となるおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。

八重山地方では、１３日にかけて落雷や竜巻などの激しい突風に十分注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。宮古島地方では落雷や突風、急な強い雨に注意してください。

■今後の天気

