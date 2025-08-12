9月から利用できる「スマホ保険証」とは？ マイナ保険証との違いやメリット・注意点を解説！

「スマホ保険証」とは何か？ 仕組みと導入時期

2025年9月ごろから、健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードの機能をスマートフォンに搭載し、マイナ保険証として利用できる「スマホ保険証」制度が始まります。

従来のICカード型マイナンバーカードを持ち歩かなくても、スマートフォンだけで医療機関の受付や本人認証が可能になります。Android端末に続き、2025年6月24日からはiPhoneでも対応が開始されるなど、広く普及が進む予定です。

2025年7月から一部医療機関などで実証事業がスタートし、9月以降は全国の医療機関などで順次利用できる見込みです。ただし、導入は義務ではなく、まずは機器の準備が整った医療機関・薬局から対応が進みます。

スマートフォンにマイナ保険証機能を搭載して利用するには、NFC機能搭載のスマートフォンなど要件を満たし、最新のマイナポータルアプリで事前に設定を行う必要があります。制度のスタートによって、スマートフォンだけで通院や薬の受け取りが可能になる利便性が期待されています。



従来のマイナ保険証と「スマホ保険証」の具体的な違いと必要な手続き

従来の「マイナ保険証」は、マイナンバーカード本体を健康保険証として登録・利用するもので、医療機関や薬局の受付でカードを提示すれば本人認証と保険資格確認が一度に完了する仕組みでした。しかし、これまではカード現物を持ち歩く必要があり、紛失リスクや再発行の手間が課題となっていました。

一方、新しい「スマホ保険証」は、マイナンバーカードの電子証明書と保険証データをスマートフォン内に登録することで、マイナ保険証がスマートフォンでも使えるようになります。

マイナンバーカードの健康保険証利用登録と、NFC搭載のスマートフォン、最新のマイナポータルアプリで利用申請・登録することが条件です。機器導入済みの医療機関などであれば、スマートフォンを受付端末にかざすことで本人認証が完了します。

なお、初診時は実物のマイナンバーカードも持参するよう、厚生労働省が呼びかけています。



「スマホ保険証」を使うメリットと注意点

「スマホ保険証」は、スマートフォンだけで本人認証と保険資格の確認ができる新しい制度です。

この「スマホ保険証」の最大のメリットは、スマートフォンがマイナ保険証の代わりとなり、マイナンバーカードが手元になくても、医療機関の受付や薬局での手続きができることです。現代ではスマートフォンを持たずに外出することはほとんどないため、予定が空いて急きょ病院に行く場合にも対応しやすくなります。

注意点としては、すべての医療機関がすぐに対応できるわけではないことが挙げられます。2025年9月ごろから段階的に導入が始まりますが、特に初期は未対応の医療機関も多いと考えられるため、マイナンバーカード本体も携帯しておくと安心です。

また、スマートフォンにトラブルが発生した場合は、マイナ保険証の提示が必要になります。



まとめ

2025年9月ごろから段階的に始まる「スマホ保険証」は、スマートフォンだけで本人認証や医療機関の受付ができるため、よりスムーズな受診が期待されます。

ただし、機器の対応状況やシステムトラブルへの備え、初診時のマイナンバーカードの携帯など、注意すべき点もあります。導入初期には多少の混乱が予想されますが、今後は制度や利便性が向上するでしょう。



出典

厚生労働省 9月からマイナ保険証がスマホでも使えます

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー