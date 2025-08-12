人気ユーチューバー中町兄妹の中町綾（24）が12日までにYouTubeチャンネルを更新。クレジットカードの不正利用被害に遭ったことを報告した。

ハワイ旅行から帰国した中町は「マジでバッドなことが起きて」と切り出し、旅行中にカードが使えなくなっていたところ、帰国後にカード会社から連絡があり、不正利用と思われる不審な点があったため利用を一時停止したと説明されたという。

6月の時点で、利用明細をチェックして不正利用されていることに気が付き、自らカード会社に連絡してカードを新規発行していた“その後”の被害。不正利用していたのは同じ人物とみられるといい、「『多分、ケータイのメールアドレスのパスワードとか全部バレてます』みたいな。『だからカードを変えたところでログインができちゃってる状態になっているので、今すぐにアカウントを消させていただいて新しいものに作り直しますね』っていう感じで」と担当者とのやりとりを振り返った。

あらためてカードで購入されたものを確認したところ「マジ、めっちゃ使っててそいつが。ICOCAを3日に1回くらい1万円チャージする。それでICOCAでバレたと思ったのか、nanacoに変更しているわけ。は？ って感じ。こっちはSuicaしか使ってねぇから！ そうしたら私がハワイ行ってる間にテンションあがったのか爆買いしてるわけ、トイザらスとかメガドンキで3万円分くらい買ってて。ふざけんなよ！みたいな」と怒りをあらわに。

「6月からずっと不正利用されていて、私、気づかなくて。週1くらいで1万円ずつチャージされて、たぶん30万円くらい使われてる」と説明した。