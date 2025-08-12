º¬ËÜ½¡»Ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹²»³Ú·à¡Ø¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á³°ÅÁ¡ÙFOD¤ÇÀ¸ÇÛ¿®
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦FOD¤Ç¤Ï¡¢30Æü¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤ë²»³Ú·à¡Ø¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á³°ÅÁ¡Ù¤ÎÃë¡¦Ìë¸ø±é¤ò¡¢FOD¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
ËÜºî¤Ï¡¢19ºÐ¤Ç·àÃÄ¡¦·î´©¡Öº¬ËÜ½¡»Ò¡×¤ò´úÍÈ¤²¤·¡¢°Ê¹ß¤¹¤Ù¤Æ¤Î·àÃÄ¸ø±é¤Ç·àºî¡¦±é½Ð¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿·àºî²È¡¦±é½Ð²È¤Îº¬ËÜ½¡»Ò¤¬¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ð¥ì¥¨¤ÎÌ¾ºî¡Ø¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á¡Ù¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤·¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼²»³Ú·à¡£FOD¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥ÞºîÉÊ¤Ç¤âµÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢±ÇÁüÊ¬Ìî¤Ç¤â³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ëº¬ËÜ½¡»Ò¤¬¼ê¤¬¤±¤ëËÜºî¤Ï¡¢ÉñÂæ¤È±ÇÁü¤ÎÁÐÊý¤ÇËá¤«¤ì¤¿´¶À¤¬Í»¹ç¤·¤¿ÃíÌÜ¤Î°ìºî¤À¡£
Êª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢²Î¤¦¤³¤È¤âÍÙ¤ë¤³¤È¤âÂç¹¥¤¤Ç¡¢´¶¾ðË¤«¤Ê¾¯½÷¡¦¥¯¥é¥é¡£¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤ò¿´¤Î±üÄì¤Ë¤·¤Þ¤¤¹þ¤ß¡¢¿ÍÁ°¤Ç¤Ï²¿¤Ë¤â¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ²á¤´¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£Í£°ì¿´¤òµö¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¦¤µ¤®¤Î¿Í·Á¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¥¯¥é¥é¤¬·Þ¤¨¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÌë¡¢Èà½÷¤¬ËÜÅö¤Îµ¤»ý¤Á¤ò±£¤·¤Æ¤Ä¤¤¤¿¡È¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¦¥½¡É¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤ò´¬¤¹þ¤àÂç»ö·ï¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥¯¥é¥é¤Ï¤¦¤µ¤®¤Î¼ê¤ò¼è¤ê¡¢¼«¤é¤Î¿´¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Î°ìÌë¸Â¤ê¤ÎËÁ¸±¤Ø¤ÈÎ¹Î©¤Ä¤Î¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£
2023Ç¯¤ËKAAT¿ÀÆàÀî·Ý½Ñ·à¾ì¤Ç½é±é¤µ¤ì¤¿ËÜºî¤Ï¡¢±é·à¡¦²»³Ú¡¦ÍÙ¤ê¡¦²ÎÉñ´ì¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ÍÍ¤Ê·Ý½ÑÉ½¸½¤ò°ìÅÙ¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÉý¹¤¤À¤Âå¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¡¢À¹¶·¤Î¤¦¤Á¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£º¬ËÜ¤¬¡Ö»à¤Ì¤Þ¤ÇºÆ±é¤·Â³¤±¤¿¤¤!¡×¤È¸ì¤ë¤Û¤É°¦Ãå¤ò»ý¤ÄËÜºî¤Ï¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤ÎÇ®¤¤¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¼õ¤±¡¢ÂÔË¾¤ÎºÆ±é¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¼ç±é¤Î¥¯¥é¥éÌò¤Ï¡¢ß·ÅÄ°ÉºÚ¡¿»ûÅÄÈþÍö(W¥¥ã¥¹¥È)¤¬Ì³¤á¡¢²ÎÉñ´ì³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëÃæÂ¼Äá¾¾¡¢Â¿ºÌ¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤ò»ý¤ÄÇÐÍ¥°ì¿§ÍÎÊ¿¡¢²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È ¥Á¥ã¥é¥ó¡¦¥Ý¡¦¥é¥ó¥¿¥ó¤Î¤â¤â¡¢¼ÂÎÏÇÉÉñÍÙ²È¤Î»³Ç·¸ýÍý¹á»Ò¤È¤¤¤Ã¤¿¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¡£¤µ¤é¤Ë¥¢¥³¡¼¥Ç¥£¥ª¥ó¤Ë¾®½Õ(¥Á¥ã¥é¥ó¡¦¥Ý¡¦¥é¥ó¥¿¥ó)¡¢¥É¥é¥à¤Ë¤Õ¡¼¤Á¤ó¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤µ¤¯¤é¤ó¡¢¥µ¥Ã¥¯¥¹¤Ë²¬Â¼¡È¥ª¥«¥Ô¡É¥È¥â»Ò¤È¤¤¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ë¤è¤ëÀ¸±éÁÕ¤¬¡¢ÉñÂæ¤ËÌöÆ°´¶¤È¿¼¤ß¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãë¸ø±é¤Ï13»þ³«±é¡¢Ìë¸ø±é¤Ï17»þ³«±é¡£½àÈ÷¤¬À°¤¤¼¡Âè¡¢9·î7Æü¤Þ¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
²»³Ú·à¡Ø¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á³°ÅÁ¡Ù
Ãë¸ø±é¤Ï13»þ³«±é¡¢Ìë¸ø±é¤Ï17»þ³«±é¡£½àÈ÷¤¬À°¤¤¼¡Âè¡¢9·î7Æü¤Þ¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£