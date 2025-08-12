万博ミャクミャクが“泣きながら”訴え 「笑顔を守りたい」「転売ヤーがぐうの音も出なくらい」などの声
「2025大阪・関西万博公式ライセンス商品」の公式Xが12日に更新され、ミャクミャクが“泣きながら”訴えた。
【写真】万博ミャクミャクが“泣きながら”訴え 5つの目から涙
4月13日に開幕した大阪・関西万博は、残り2ヶ月。ミャクミャクの人気もあり、一部グッズが争奪戦となっている。
ミャクミャクの泣き顔イラストを添え、「万博グッズの転売は固くお断りしております。フリマサイト等でのご購入はお控えいただき、オフィシャルストアにてお買い求めください。皆さまのご理解とご協力をお願いいたします！」と伝えた。
これに対して「ミャクミャクの笑顔を守りたい」や、「万博会場にいかないと買えない商品多数あるからでは？」「転売ヤーがぐうの音も出なくらい供給お願いします！」など、さまざまな声が寄せられている。
【写真】万博ミャクミャクが“泣きながら”訴え 5つの目から涙
4月13日に開幕した大阪・関西万博は、残り2ヶ月。ミャクミャクの人気もあり、一部グッズが争奪戦となっている。
ミャクミャクの泣き顔イラストを添え、「万博グッズの転売は固くお断りしております。フリマサイト等でのご購入はお控えいただき、オフィシャルストアにてお買い求めください。皆さまのご理解とご協力をお願いいたします！」と伝えた。
これに対して「ミャクミャクの笑顔を守りたい」や、「万博会場にいかないと買えない商品多数あるからでは？」「転売ヤーがぐうの音も出なくらい供給お願いします！」など、さまざまな声が寄せられている。