ルノー 4 F4 フルゴネット｜Renault 4 F4 Fourgonnette

CAR #29｜Renault 4 F4 Fourgonnette

■愛車：

ルノー4 F4 フルゴネット（1981年）

■オーナー：

河西 正悟さん（30歳）

■このクルマはいつ購入しましたか？

2017年に購入し、2024年10月に車検を取得しました。

■このクルマを選んだ理由は何ですか？

もともとルノー4が好きで所有していましたが、バンタイプのF4も欲しくなって購入しました。

■このクルマのお気に入りポイントは何ですか？

他のクルマにはない、リア半分の“あとから付け足した”ような独特なフォルムが魅力です。古いクルマですが荷物をたくさん積めるうえ、長距離移動もこなせる実用性も気に入っています。

■これまでの車歴を教えてください。

ルノー4 TL（1980年）

ルノー ルーテシア2 RS

ルノー3 R3

■普段クルマを使ってどんな遊びをしますか？

ドライブやピクニックに行きます。

■次に欲しいクルマは何ですか？

ルノー4がもっと欲しいです！

なかなか見かける機会の少ないキャトルのフルゴネット。バンタイプのフォルムがとても可愛らしいですね。

ルノーが誇る世界的名車の珍しいバンタイプ！

ルノーの大衆車「4（キャトル）」は、1961年の発売以来、なんと31年間もモデルチェンジなしで生産され、累計生産台数はVWビートル、T型フォードに次ぐ世界第3位を誇る名車です。

今回ご紹介するのは、その中でも珍しいバンタイプ“フルゴネット”のキャトルです。腰高ながら絶妙に安定感のあるこのプロポーションは、シトロエン2CVにも通じるフランス車にしか出せないバランスだと思います。

オーナーの河西さんは、ほかにも多数のキャトルを所有しており、非常に興味深いお話を聞かせていただきました。

「フルゴネット」はフランス語で「小型貨物車」を意味します。前半分は大衆車、後半分には荷箱を継ぎ足したような構造を持つ、バンタイプのクルマを指します。

キャトルの保有台数は専門店レベル？

──それでは、よろしくお願いします。まずは愛車にキャトルを選んだきっかけを教えてください。

河西さん もともと父がキャトルに乗っていましたが、事情があって手放すことになりました。ですが家族との楽しい思い出が詰まったクルマだったので、もう一度、手に入れたかったんです。

このクルマとは別に緑色のキャトルを持っているのですが、それを中学生の時に買いました。

──中学生でクルマを購入……これまでのインタビューでそれは初めてのパターンです（笑）。どうやって購入したのですか？

河西さん 小学生の頃からお年玉を貯めたり、育てたカブトムシを売ったりして資金を調達して、ヤフーオークションで手に入れました。

──スゴイ！ ご両親もよく協力してくれましたね。ちなみにこの青のキャトルは何台目の愛車ですか？

河西さん 4台目です。緑や青のほかに、黄色いキャトルに乗っていたこともありますし、R3（キャトルの廉価版）にも乗っています。今回のキャトルは社会人1年目の時に、父が知り合いから譲り受けたものです。長年動かしていませんでしたが、2024年に路上復帰させました。

本当はこのカーミーティングにも緑のキャトルで参加する予定でしたが、修理中なので今回は青のキャトルで来ました。

愛車の好きなところを聞いてみると、リア半分の“箱”っぽい形状と、リアゲートの上部が開く「ジラフォン」という装備がお気に入りとのことでした。

インパネまわりは2本スポークのステアリングホイールがシンプルでカッコイイです。稀少な角メーターも確認できますね。

──なるほど、中学生の頃に買った緑のキャトルも現役なんですね。ちなみに、いまはご実家にお住まいですか？

河西さん はい、実家です。家業でワイナリーをやっているのですが、キャトルがたくさん置いてあるので、中古車屋と間違われることもあります（笑）。部品取り用も含めて、キャトルは10台くらい所有しています。

──10台も!? それはもう専門店レベルですね。どうしてそんなに集めたのですか？

河西さん 実は将来、キャトルの博物館を開きたいと考えていまして……。ですので、もっとキャトルの台数を増やしたいんです。

──将来はキャトル博物館の館長！ ステキです。いまあるキャトルはオークションで少しずつ購入していったのですか？

河西さん いえ、キャトル仲間の知り合いから「手放すから買ってくれない？」と声をかけてもらって、自然に増えていきました（笑）。

バックドアを開けると、腰掛けるのにちょうど良い高さのフロアなんですね！

──ということは全国のキャトル乗りとつながっていそうですね！ あらためて、キャトルの魅力は何でしょう？

河西さん そうですね、「さりげない雰囲気」でしょうか。本来は大衆車なので荷物もしっかり積めますし、シートや足まわりのつくりが良くて、遠出も苦にならない実用性が魅力です。

──なるほど、個性的だけど主張しすぎず、実用性も高い……まさに隠れた名車ですね。では最後に、いま苦労していることがあれば教えてください。

河西さん このフルゴネットは、普通のキャトルと違って専用の外装パーツが多いので、部品探しが大変です。

それにクーラーが付いていないので、夏はかなりキツイですね。今回参加したイベント会場までの道中が猛暑だったので、同乗者に「次のイベントは新幹線で行く」と言われてしまいました（笑）。

──冷房なしでのドライブは過酷ですね……。でも、そんな苦労も含めて旧車ライフの楽しさなのかもしれません。本日は貴重なお話をありがとうございました！

ルノー 4 F4 フルゴネット｜Renault 4 F4 Fourgonnette