クルマ、何に乗ってるの？ 僕たちの愛車紹介 #29｜ルノー 4（キャトル）F4 フルゴネット
ルノー 4 F4 フルゴネット｜Renault 4 F4 Fourgonnette
CAR #29｜Renault 4 F4 Fourgonnette
■愛車：
ルノー4 F4 フルゴネット（1981年）
■オーナー：
河西 正悟さん（30歳）
■このクルマはいつ購入しましたか？
2017年に購入し、2024年10月に車検を取得しました。
■このクルマを選んだ理由は何ですか？
もともとルノー4が好きで所有していましたが、バンタイプのF4も欲しくなって購入しました。
■このクルマのお気に入りポイントは何ですか？
他のクルマにはない、リア半分の“あとから付け足した”ような独特なフォルムが魅力です。古いクルマですが荷物をたくさん積めるうえ、長距離移動もこなせる実用性も気に入っています。
■これまでの車歴を教えてください。
ルノー4 TL（1980年）
ルノー ルーテシア2 RS
ルノー3 R3
■普段クルマを使ってどんな遊びをしますか？
ドライブやピクニックに行きます。
■次に欲しいクルマは何ですか？
ルノー4がもっと欲しいです！
なかなか見かける機会の少ないキャトルのフルゴネット。バンタイプのフォルムがとても可愛らしいですね。
ルノーが誇る世界的名車の珍しいバンタイプ！
ルノーの大衆車「4（キャトル）」は、1961年の発売以来、なんと31年間もモデルチェンジなしで生産され、累計生産台数はVWビートル、T型フォードに次ぐ世界第3位を誇る名車です。
今回ご紹介するのは、その中でも珍しいバンタイプ“フルゴネット”のキャトルです。腰高ながら絶妙に安定感のあるこのプロポーションは、シトロエン2CVにも通じるフランス車にしか出せないバランスだと思います。
オーナーの河西さんは、ほかにも多数のキャトルを所有しており、非常に興味深いお話を聞かせていただきました。
「フルゴネット」はフランス語で「小型貨物車」を意味します。前半分は大衆車、後半分には荷箱を継ぎ足したような構造を持つ、バンタイプのクルマを指します。
キャトルの保有台数は専門店レベル？
──それでは、よろしくお願いします。まずは愛車にキャトルを選んだきっかけを教えてください。
河西さん もともと父がキャトルに乗っていましたが、事情があって手放すことになりました。ですが家族との楽しい思い出が詰まったクルマだったので、もう一度、手に入れたかったんです。
このクルマとは別に緑色のキャトルを持っているのですが、それを中学生の時に買いました。
──中学生でクルマを購入……これまでのインタビューでそれは初めてのパターンです（笑）。どうやって購入したのですか？
河西さん 小学生の頃からお年玉を貯めたり、育てたカブトムシを売ったりして資金を調達して、ヤフーオークションで手に入れました。
──スゴイ！ ご両親もよく協力してくれましたね。ちなみにこの青のキャトルは何台目の愛車ですか？
河西さん 4台目です。緑や青のほかに、黄色いキャトルに乗っていたこともありますし、R3（キャトルの廉価版）にも乗っています。今回のキャトルは社会人1年目の時に、父が知り合いから譲り受けたものです。長年動かしていませんでしたが、2024年に路上復帰させました。
本当はこのカーミーティングにも緑のキャトルで参加する予定でしたが、修理中なので今回は青のキャトルで来ました。
愛車の好きなところを聞いてみると、リア半分の“箱”っぽい形状と、リアゲートの上部が開く「ジラフォン」という装備がお気に入りとのことでした。
インパネまわりは2本スポークのステアリングホイールがシンプルでカッコイイです。稀少な角メーターも確認できますね。
──なるほど、中学生の頃に買った緑のキャトルも現役なんですね。ちなみに、いまはご実家にお住まいですか？
河西さん はい、実家です。家業でワイナリーをやっているのですが、キャトルがたくさん置いてあるので、中古車屋と間違われることもあります（笑）。部品取り用も含めて、キャトルは10台くらい所有しています。
──10台も!? それはもう専門店レベルですね。どうしてそんなに集めたのですか？
河西さん 実は将来、キャトルの博物館を開きたいと考えていまして……。ですので、もっとキャトルの台数を増やしたいんです。
──将来はキャトル博物館の館長！ ステキです。いまあるキャトルはオークションで少しずつ購入していったのですか？
河西さん いえ、キャトル仲間の知り合いから「手放すから買ってくれない？」と声をかけてもらって、自然に増えていきました（笑）。
バックドアを開けると、腰掛けるのにちょうど良い高さのフロアなんですね！
──ということは全国のキャトル乗りとつながっていそうですね！ あらためて、キャトルの魅力は何でしょう？
河西さん そうですね、「さりげない雰囲気」でしょうか。本来は大衆車なので荷物もしっかり積めますし、シートや足まわりのつくりが良くて、遠出も苦にならない実用性が魅力です。
──なるほど、個性的だけど主張しすぎず、実用性も高い……まさに隠れた名車ですね。では最後に、いま苦労していることがあれば教えてください。
河西さん このフルゴネットは、普通のキャトルと違って専用の外装パーツが多いので、部品探しが大変です。
それにクーラーが付いていないので、夏はかなりキツイですね。今回参加したイベント会場までの道中が猛暑だったので、同乗者に「次のイベントは新幹線で行く」と言われてしまいました（笑）。
──冷房なしでのドライブは過酷ですね……。でも、そんな苦労も含めて旧車ライフの楽しさなのかもしれません。本日は貴重なお話をありがとうございました！
ルノー 4 F4 フルゴネット｜Renault 4 F4 Fourgonnette