◇ナ・リーグ ジャイアンツ 1―4 パドレス（2025年8月11日 サンフランシスコ）

パドレスのダルビッシュ有投手（38）が11日（日本時間12日）、敵地ジャイアンツ戦に先発し、6回4安打無四球6奪三振1失点で今季2勝目、日米通算205勝目をマークした。

ほぼ横手に近いフォームから、抜群のコントロールでジャイアンツ打線を手玉に取った。2回1死一、二塁は7番・ベイリーを低めぎりぎりの直球で見逃し三振。3回は2死一塁から二盗を許し、捕手の送球も中堅へ抜けたが、中堅メリルが好返球で走者を三塁で刺した。5回はスイーパーとスプリットをコーナーへ決め、6番・李政厚から3者連続三振を奪った。

1―0で迎えた6回、2番・ディバースに同点ソロを浴びたものの、84球で6回を投げ終えると7回に打線が9番・フェルミンの2ランなどで3点を勝ち越し。勝利投手の権利を得てマウンドを譲ると、7回からはエストラダ―ミラー―スアレスの強力ブルペン陣が締めくくった。

ダルビッシュは7月30日（同31日）のメッツ戦で今季初勝利をマーク。日本選手歴代単独最多となる日米通算204勝目を記録した。4回3失点で降板した前回5日のダイヤモンドバックスから修正し、16日（同17日）からナ・リーグ西地区首位ドジャースとの直接対決を控えて負けられないチームを勝利に導いた。