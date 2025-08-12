トヨタ新型「コンパクトSUV」に「実車を見たら欲しくなった」「運転楽しい」と大反響！ “特別プログラム”に愛好家集い「良い思い出になった」の声も！ 「カローラオフラインミーティング2025」に注目！

カローラオフラインミーティングに反響集まる！

2025年7月27日、トヨタ自動車は東日本岩手工場（岩手県金ケ崎町）で、カローラ愛好家向けの特別なイベント「COROLLA OFF-LINE MEETING 2025」を開催しました。

このイベントは、カローラシリーズの中でも人気のコンパクトSUV「カローラ クロス」の一部改良と生産拠点の移管を祝うもので、全国から約50組のカローラオーナーが招待され、熱気に満ちた一日となりました。

【画像】超カッコいい！ これが“初公開”のトヨタ新型「コンパクトSUV」です！（30枚以上）

特に、「カローラ クロス GRスポーツ」の量産車が8月4日の発売前に初公開され、参加者から大きな注目を集めたのはもちろんのこと、ネット上でも多くの反響が集まっています。

発売前に量産モデルが初公開！カローライベントに反響集まる！

カローラシリーズは、1966年の初代モデル登場以来、世界中で累計5500万台以上（2024年12月時点）を販売し、トヨタを代表するブランドとして広く親しまれてきました。

現在展開されている12代目カローラシリーズは、セダンの「カローラ」、ワゴンの「カローラ ツーリング」、ハッチバックの「カローラ スポーツ」、SUVのカローラ クロス、そして高性能モデルの「GRカローラ」という5つのモデルで構成されています。

このうち、カローラ クロスは2021年に日本市場に登場し、都市での使いやすさとアウトドアでの実用性を兼ね備えたモデルとして人気を博しています。

2025年5月に行われた一部改良では、カローラ クロスの内外装が一新され、新たなグレードとしてGRスポーツが加わりました。

このカローラ クロス GRスポーツは、トヨタのモータースポーツ部門であるGAZOO Racingが開発に携わり、専用のサスペンションやスポーティなエアロパーツ、19インチのアルミホイールを採用するなど、個性的なデザインが特徴です。

内装には赤いステッチやGRロゴが施され、通常モデルとは異なる2リッターエンジンを搭載することで、走りの楽しさとスタイリッシュな外観を両立しています。

このモデルは、運転する喜びを求めるユーザーに向けて、特別な存在感を放っています。

イベント会場では、12代目カローラシリーズの全5車種が展示され、そこでは出来立てほやほやの発売前のカローラ クロス GRスポーツ（量産モデル）も初公開。

このモデルも他のカローラ クロスと同様に岩手工場で生産されており、トヨタのものづくりへのこだわりが感じられる展示となりました。

イベントの目玉の一つである特別プログラム「COROLLA STUDIO」では、カローラの開発や製造に携わる社員とオーナーが一堂に会し、クルマへの情熱や愛着を語り合うトークショーが開催されました。

ほかにも、最新のカローラ クロスの試乗会も行われ、開発者が同乗しながら改良点や走りの特徴を丁寧に説明したといいます。

GRカローラの同乗体験では、熟練ドライバーが運転する車両で2.4kmのテストコースを走行。

参加者からは「驚くほどの加速力と迫力ある走りに圧倒されました」と興奮の声が上がりました。

このような体験を通じて、カローラの魅力を直接感じることができた参加者たちは、満足げな表情を見せていたといいます。

※ ※ ※

ネット上では、イベントに参加した人々やカローラファンからの声が数多く寄せられています。

「カローラ クロス GRスポーツのデザインがめっちゃカッコいい！実車を見たら欲しくなった」とそのスタイリッシュな外観に魅了された声や、「試乗会でGRカローラの走りを体験して、こんなに楽しいクルマだとは思わなかった」と走行性能に驚く意見が見られました。

また、「開発者のトークショーが面白くて、カローラへの愛が伝わってきた」とプログラムの内容を称賛する声も。

「岩手工場の皆さんの熱意がすごい。トヨタのものづくりって本当に信頼できる」と、製造現場の情熱に感動したコメントも多く寄せられています。

さらに、「カローラの歴史を改めて知って、60周年が楽しみになった」とシリーズの長い歴史に思いを馳せる声や、「家族で参加したけど、子供も楽しそうで良い思い出になった」とイベント全体の雰囲気を喜ぶ意見もありました。