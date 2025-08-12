ザ ストリングス 表参道のアフタヌーンティーで秋の味覚旅へ♡

秋の訪れとともに、心がときめくグルメ体験をしたくなる季節。そんな今、ザ ストリングス 表参道では2025年9月9日から11月25日までの期間限定で『オータムヴォヤージュアフタヌーンティー』を開催中。3種のモンブランに秋の果実、紅茶の香りが重なり合うスイーツの旅が楽しめるこのプラン。ケヤキ並木が紅葉に染まる表参道を眺めながら、アーバンで上質なひとときを過ごしてみませんか？

紅茶と秋の味覚のマリアージュ

平日 価格：6,200円（税・サービス料込）／休日 価格：6,700円（税・サービス料込）

秋の味覚を贅沢に取り入れたスイーツは、紫芋・さつまいも・和栗を使った3種のモンブランを筆頭に、紅茶とマスカットのゼリーや真っ赤なリンゴ型のムース、洋梨タルトなど華やかなラインアップ。

さらに、紅茶のパウンドケーキにはストリングスオリジナルブレンドを使用し、ティーラバーにはたまらない香り高さを演出。

旬のフルーツ×紅茶が生む優雅なハーモニーは、五感すべてを満たしてくれます♡

あんバタ屋がエキュート品川に期間限定出店♡人気スイーツ集結

セイボリーとホットティーで満たされる秋

セイボリーも充実していて、かぼちゃとクリームチーズのタルトレットやトリュフ香るブラックミニバーガーなど4種に、イチジクと鴨のサラダやマロンポタージュも加わり、まさに秋の味覚尽くし。

さらにオプションでは、りんご・シナモン・メープルが香る「オータムホットアップル&シナモンティー」（1,400円）も♡TWG teaをはじめ、16種類のドリンクから選べるのもうれしいポイント。

特別感あふれるコースも登場！

ミニアフタヌーンティー付きのコース（6,700円）は、ランチやディナーとしてもおすすめ。

信玄鶏やメカジキ、本日のパスタなどから選べるメインに、さつまいもモンブランプリンや紫芋ケーキなどのアフタヌーンティースイーツ4品がセットになった内容。

秋の食材をたっぷり使った、贅沢で満足感のあるプランです。＋料金でステーキや石窯バーガーにアップグレードするのも◎。

秋を味わうご褒美タイムはここで♡

秋の午後を、心ゆくまで贅沢に過ごすならザ ストリングス 表参道の『オータムヴォヤージュアフタヌーンティー』で決まり。

ケヤキ並木を望むNYスタイルの空間で、旬の芋・栗・かぼちゃを使ったスイーツと紅茶の香りが織りなす美食の旅をぜひ体験して。

特別なひとときを求めているあなたへ、忘れられない秋のご褒美時間が待っています。