¡Ö¤Ê¤Ë¤³¤Î³Ê¹¥¡×¿Íµ¤½÷À¥¿¥ì¥ó¥ÈàÍú¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡ªá¥×¡¼¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¶ÄÅ·¡Ö¥Þ¥¸¤«¤è!¡×¡Ö¿åÃå¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤¿¤¤¡×
¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡¼!!!!!¡×
¡¡¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤ËÐÊ¤àÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¿åÃå¤òÊ¤¤¤±£¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¶Ã¤¤ÎÈþ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÃíÌÜ¤¬¤¢¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ªÍ§Ã£¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥×¡¼¥ë¤Ø¡×¤ÈX¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï·§ÀÚ¤¢¤µÈþ¡£¤·¤ã¤¬¤ß¹þ¤ß¡¢¹õ¤Î¿åÃå¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ÑÀª¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥È¥é¥Ã¥×ÉôÊ¬¤âÁÇÈ©¤ËÊ¶¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦à¤Þ¤ë¤ÇÁ´Íçá¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¿åÃå¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÃå¤±¤Æ¤Þ¤¹¤è!¡¡Íú¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è!¡¡¾õÂÖ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤³¤Î³Ê¹¥¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡¼!!!!!¡×¡Ö¥Þ¥¸¤«¤è!¡¡²È¤Ë¥×¡¼¥ë¤¢¤ë¤Î¤«¤è!¡×¡ÖÎ©¤Ã¤Æ¿åÃå»Ñ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£