¸ª½Ð¤·¤ÎÇò¥È¥Ã¥×¥¹¡¢¹õÈ±¤µ¤é¤ê¤È²¼¤í¤·¤Æ
¡¡ÃíÌÜ¤Î¼ã¼ê½÷Í¥¡¦±ÊÀ¥è½»Ò¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÀ¶Á¿¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥³¡¼¥Ç¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¸ª½Ð¤·¤ÎÇò¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ËÄ¹¤¤¹õÈ±¤ò¤µ¤é¤ê¤È²¼¤í¤·¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥óÉ÷¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÃå¤¤¤ÆÇò¤¤ÈþÈ©¤ò¤¤é¤á¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤ã¤¢¤¢¤¢¤«¤ï¤¤¤¤¤¤¤¤¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¬¤è¤êÇÜÁý¤·¤Æ¤Æ²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÇò¥³¡¼¥Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â»÷¹ç¤¦¤Ê¤ó¤Æ¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¿´Â¡¤Ð¤Ã¤¯¤Ð¤¯¡×¡Ö¿¿¤ÃÇò¥¥å¡¼¥È¤À¤ï¡×¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤ÆÎÉ¤¡×¡ÖÅ·»Èµé¤Î²Ä°¦¤µ¡×¡Ö¥¨¥âÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¥Ñ¥¹¥¿¿©¤Ù¤ë¤Î¶ÛÄ¥¤·¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡±ÊÀ¥¤Ï2019Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥³¥³¥¢¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤òÃæ¿´¤Ë½Ð±é¤ò½Å¤Í¡¢24Ç¯¤Î¡Ö¤½¤ÎÃå¤»ÂØ¤¨¿Í·Á¤ÏÎø¤ò¤¹¤ë¡×(MBS¡¦TBS)¤Ç¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÌîÂ¼¹¯ÂÀ¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£