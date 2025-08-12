頓知気さきなのフォトスタイルブック『また明日！』が9月25日(木)に光文社より発売される。ネット書店４社の特典ポストカードが発表された。

【画像】頓知気さきなフォトスタイルブック『また明日！』

姉の戦慄かなのとのセルフプロデュースユニット・femme fataleでの音楽活動やファッション誌『bis』のレギュラーモデルとして活躍する頓知気さきなの魅力を凝縮した、待望のフォトスタイルブックが9月25日に発売される。83ページに及ぶ撮り下ろしグラビア編は、１泊2日の熱海ひとり旅を、頓知気が撮ってほしかったというフォトグラファー・松岡一哲氏が撮影。築100年の別荘やレトロな温泉街など、昭和にタイムスリップしたような情景のなかで撮影が行われた。

ポストカード特典が付くのは、セブンネットショッピング（通常版のみ）、楽天ブックス（通常版のみ）、HMV＆BOOKS、タワーレコードの4書店。すべて頓知気さきな直筆のメッセージとサイン入り（プリント）となる。

■頓知気さきな ポストカードコメント

「実は昔から、写真に撮られることが少し苦手で、緊張して顔がこわばったり、絶妙に気まずそうな表情になっちゃったりするんです。グラビアの撮影である程度慣れてはきたんですが、やっぱりまだドキドキ感があって……。でも今回、フォトグラファーの松岡一哲さんのお人柄もあってか、お会いしたこともほぼないような関係値だったにもかかわらず、今までの撮影史上いちばん"ありのまま"の私を撮っていただけたと思います。写真データを見たとき、自分でも『私って普段こんなに表情が豊かだったっけ？』って驚いたくらい。ナチュラルな写真がすごくいっぱいあって、いろんな新しい発見がありました。特典のポストカードに選んだ４枚も、ありのままの私を感じとってもらえるカットばかりです！」

■頓知気さきな フォトブック発売コメント

「フォトブックを出せると聞いたときは、bisの世界観が大好きなので、bisにプロデュースしてもらって1冊まるまる私の本ができるというのがすごくうれしかったです。グラビア編の撮影は、１泊2日で熱海に行ったんですけど、1泊とは思えないほどすごく濃密な2日間でした。楽しくて、ずっとしゃべってニコニコしていたらあっという間に終わっていた感じです。大好きなフォトグラファーの松岡一哲さんに撮っていただけたことも本当にうれしかったし、写真もめちゃくちゃ素敵で。今まででいちばんありのままの表情を引き出してもらえたと思います。ナチュラルな写真がいっぱいあって、自分でも新しい発見でした。読み物では100問100答など、日ごろからインスタのストーリーで、いろんな質問返しをしているんですけど、消えるものでなく、それを本というかたちで残せるのがすごくうれしいし、ファンのみなさんにも喜んでもらえたらもっともっと幸せです」

（文＝リアルサウンド ブック編集部）