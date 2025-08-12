【成田空港＆羽田空港】絶景＆人気グルメを100倍楽しむ方法
空港が広すぎて、どこへ行ったらいいのか迷う人も多いはず。成田空港第3ターミナルでは、その悩みを解決する工夫が！
実は床に陸上トラックのような青いラインが描かれており、これをたどるだけで保安検査所まで迷わず到着できるのだ。
また、第3ターミナルは“飛行機に乗るだけ”の場所ではなく、空港そのものを楽しめる空間になっている。
日本全国のお土産がずらりと並ぶショップなど、楽しめるスポットが充実。
さらに、国内空港でも最大級となる約600席の巨大フードコートも！ 人気店が出店しているので、出発前に“なじみの味”を食べ納めすることができる。
羽田空港第3ターミナルには、江戸の街並みを再現した「江戸小路」があり、グルメやショッピングが楽しめる。
明治28年創業の極上黒毛和牛すき焼き・しゃぶしゃぶ店「今半」や芸能人も通う手打ちうどん専門店「つるとんたん」など日本食の名店もそろい、出発前にがっつり和食が味わえる。
第3ターミナル直結の商業施設「羽田エアポートガーデン」や、展望露天風呂を備えた「泉天空の湯」も。スパで温まってから飛行機に搭乗すれば、機内でぐっすり眠れそうだ。
第1ターミナル直結のカプセルホテルも完備！
第1ターミナルの1階には神社もあり、フライトの安全祈願ができる。「落ちない」というご利益から受験生にも人気。
そして空港マニアの竹山が「必ず訪れてほしい」と推すのが展望台。
第1ターミナルの展望デッキからは富士山を望む絶景が広がり、第2ターミナルは屋内型のため、天候に左右されず飛行機を眺めることができる。
さらに、第3ターミナルは24時間無料開放。東京スカイツリーと飛行機…贅沢な夜景も楽しめる。
旅行シーズン真っ只中！ 飛行機マニアのカンニング竹山が、成田空港&羽田空港を100倍楽しむ方法を伝授する。
国内空港最大級！ 成田空港の魅力
空港が広すぎて、どこへ行ったらいいのか迷う人も多いはず。成田空港第3ターミナルでは、その悩みを解決する工夫が！
実は床に陸上トラックのような青いラインが描かれており、これをたどるだけで保安検査所まで迷わず到着できるのだ。
また、第3ターミナルは“飛行機に乗るだけ”の場所ではなく、空港そのものを楽しめる空間になっている。
日本全国のお土産がずらりと並ぶショップなど、楽しめるスポットが充実。
さらに、国内空港でも最大級となる約600席の巨大フードコートも！ 人気店が出店しているので、出発前に“なじみの味”を食べ納めすることができる。
スパやホテルも！ 羽田空港の魅力
羽田空港第3ターミナルには、江戸の街並みを再現した「江戸小路」があり、グルメやショッピングが楽しめる。
明治28年創業の極上黒毛和牛すき焼き・しゃぶしゃぶ店「今半」や芸能人も通う手打ちうどん専門店「つるとんたん」など日本食の名店もそろい、出発前にがっつり和食が味わえる。
第3ターミナル直結の商業施設「羽田エアポートガーデン」や、展望露天風呂を備えた「泉天空の湯」も。スパで温まってから飛行機に搭乗すれば、機内でぐっすり眠れそうだ。
第1ターミナル直結のカプセルホテルも完備！
第1ターミナルの1階には神社もあり、フライトの安全祈願ができる。「落ちない」というご利益から受験生にも人気。
そして空港マニアの竹山が「必ず訪れてほしい」と推すのが展望台。
第1ターミナルの展望デッキからは富士山を望む絶景が広がり、第2ターミナルは屋内型のため、天候に左右されず飛行機を眺めることができる。
さらに、第3ターミナルは24時間無料開放。東京スカイツリーと飛行機…贅沢な夜景も楽しめる。
