火を使わず副菜が1品完成！ひと工夫でオクラのレパートリーが広がります


【画像で見る】和と洋の新しい組み合わせ！「オクラのチーズ昆布あえ」

夏が旬のオクラ。ついマンネリ化しがちなオクラ料理も、ひと工夫でレパートリーが広がります！食材の組み合わせ次第で、新しいおいしさに出合えますよ。

■オクラのチーズ昆布あえ

和と洋のうまみを凝縮！ご飯にもお酒にも◎

オクラとチーズ昆布あえ


【材料・2人分】

オクラ…大8本（約80g）

クリームチーズ…30g

塩昆布…5g

塩　しょうゆ

【作り方】

1．オクラは塩少々をふってこすって洗い、包丁でがくのまわりをむく。耐熱皿に広げて入れ、水大さじ1をふり、ふんわりとラップをかけて600Wで1分30秒レンチンする。冷水にとってさまし、水けをきって1cm幅の小口切りにする。

2．ボウルに入れてクリームチーズをちぎって加え、塩昆布、しょうゆ小さじ1/2を加えてさっとあえる。

（1人分62kcal／塩分0.8g）

※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。

■オクラの梅めかぶあえ

生のオクラのシャキシャキ歯ざわりがおいしい！

オクラの梅めかぶあえ


【材料・2人分】

オクラ…大4本（約40g）

梅干し（塩分7％くらいのもの）…1個（正味約10g）

めかぶ（味つき）… 2パック（約80g）



【作り方】

1．　オクラは塩少々をふってこすって洗い、ごく薄い小口切りにする。梅干しは種を除いて粗くたたく。

2．ボウルにめかぶ、オクラ、 梅干しを入れてあえる。

（1人分17kcal／塩分1.1g）

夏野菜を代表するオクラも、ちょっとしたひと工夫で新しい味わいに。オクラのねばりやシャキシャキ食感を楽しめる、ご飯にもお酒にもぴったりな“もう一品”が完成します。少ない材料で手軽に作れるのもうれしいですね。

レシピ考案／市瀬悦子　撮影／難波雄史　スタイリング／佐々木カナコ　栄養計算／スタジオ食　編集協力／田久晶子

文＝畠山麻美