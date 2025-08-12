火を使わずサッともう1品！オクラを使った簡単うま味副菜レシピ
【画像で見る】和と洋の新しい組み合わせ！「オクラのチーズ昆布あえ」
夏が旬のオクラ。ついマンネリ化しがちなオクラ料理も、ひと工夫でレパートリーが広がります！食材の組み合わせ次第で、新しいおいしさに出合えますよ。
■オクラのチーズ昆布あえ
和と洋のうまみを凝縮！ご飯にもお酒にも◎
【材料・2人分】
オクラ…大8本（約80g）
クリームチーズ…30g
塩 しょうゆ
【作り方】
1．オクラは塩少々をふってこすって洗い、包丁でがくのまわりをむく。耐熱皿に広げて入れ、水大さじ1をふり、ふんわりとラップをかけて600Wで1分30秒レンチンする。冷水にとってさまし、水けをきって1cm幅の小口切りにする。
2．ボウルに入れてクリームチーズをちぎって加え、塩昆布、しょうゆ小さじ1/2を加えてさっとあえる。
（1人分62kcal／塩分0.8g）
※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
■オクラの梅めかぶあえ
生のオクラのシャキシャキ歯ざわりがおいしい！
【材料・2人分】
オクラ…大4本（約40g）
梅干し（塩分7％くらいのもの）…1個（正味約10g）
めかぶ（味つき）… 2パック（約80g）
塩
【作り方】
1． オクラは塩少々をふってこすって洗い、ごく薄い小口切りにする。梅干しは種を除いて粗くたたく。
2．ボウルにめかぶ、オクラ、 梅干しを入れてあえる。
（1人分17kcal／塩分1.1g）
夏野菜を代表するオクラも、ちょっとしたひと工夫で新しい味わいに。オクラのねばりやシャキシャキ食感を楽しめる、ご飯にもお酒にもぴったりな“もう一品”が完成します。少ない材料で手軽に作れるのもうれしいですね。
レシピ考案／市瀬悦子 撮影／難波雄史 スタイリング／佐々木カナコ 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田久晶子
文＝畠山麻美