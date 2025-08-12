◇インターリーグ ドジャース―エンゼルス（2025年8月11日 アナハイム）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が11日（日本時間12日）、敵地でのエンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場。3試合連発となる42号本塁打を放ち、現地実況からは驚きの声が上がった。

0―7と大敗ムード漂う中、大谷がバットで古巣ファンを沸かせた。

8回の第4打席、相手3番手・アンダーソンの膝元に来たカットボールを完璧に捉えた。打った瞬間、本塁打を確信する大きな当たりが右中間スタンドに着弾すると、古巣エンゼルスタジアムのファンも大盛り上がりした。

これでエンゼルスタジアム通算100本目となり、大台突破は全球場で初めて。

この日、地元メディア「スポーツネットLA」が試合を中継。実況をステファン・ネルソン氏、解説を92年シーズンのナ・リーグ新人王で通算284本塁打のレジェンドOB・エリック・キャロス氏が務めた。

ネルソン氏は「打球は高々と打ち上げられ…入った！」と実況。「大谷翔平選手がメジャーリーグでのキャリア通算100号ホームランを放ちました。今シーズン42本目です。これで3試合連続のホームランとなり、エンゼルスの完封勝利を阻止！」と力を込めた。

キャロス氏は「ボールは太ももの高さほどで、内角寄りの変化球でした。大谷選手は完璧に捉えたわけではありませんでしたが、それでも十分な飛距離が出ました」と“適応力”を絶賛した。