¥¬¡¼¥·¡¼¤¬£Ô£Ö¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ë¶ì¸À¡Ö²æ¤¬Êª´é¤·¤ó¤É¤¤¡× ¥Í¥Ã¥È¤Ç¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤¬¸À¤¦¤Ê¡×
¡¡¸µ»²±¡µÄ°÷¤Î¥¬¡¼¥·¡¼¤³¤ÈÅìÃ«µÁÏÂ»á¤¬£±£²Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡¥¬¡¼¥·¡¼¤Ï¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤¬´ØÀ¾¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡¢¶¶²¼Å°»á¤ËÃíÊ¸¤ò¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦µ»ö¤ò°úÍÑ¡£¤³¤ì¤Ï¹ñÌ±Ì±¼ç¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÌîÅÞÏ¢·È¤¬µÄÂê¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¶ÌÌÚ»á¤Ï¡Ö¶¶²¼¤µ¤ó¤È¤è¤¯ÈÖÁÈ¡¢¤´°ì½ï¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦¥Á¥ã¥Á¥ãÆþ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤Ä¤â¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¥Á¥¯¥ê¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÀ¯¶É¤ËÍí¤à¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤¬Áá¤¯Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤È¡£¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ÎÃÏ°Ì¤Ç¹¥¤¾¡¼ê¤Ð¤Ã¤«¤ê¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÁ°¿½¤·¾å¤²¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¿Ê¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¥¬¡¼¥·¡¼¤Ï¡Ö¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¥¯¥ÓÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¡¢²æ¤¬Êª´é¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ï¡¢¤Û¤ó¤Þ¤·¤ó¤É¤¤¡×¤È¥Ô¥·¥ã¥ê¡£¡Ö¤è¤¯¤ï¤«¤é¤ó¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤â°ì½ï¡£¤½¤³¤Þ¤Ç°Õ¸«¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤ä¤Ã¤¿¤é¤¨¤¨¤Í¤ó¡£¼«Ê¬¤Ï±ø¤ì¤ë¤³¤È¤ò·ù¤Ã¤Æ¡¢¹â¤ß¤Î¸«Êª·è¤á¹þ¤ó¤Ç¤ë¤ä¤Ä¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¸«Êª¤·¤È¤±¤Ã¤Æ¤Û¤ó¤Þ¤ª¤â¤¦¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¤ï¤º¤«¤Ê´ü´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»²±¡µÄ°÷¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥¬¡¼¥·¡¼¤À¤±¤Ë¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤ÏÀâÆÀÎÏ¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡Â¾Êý¤Ç¡¢Ë½Ïª·Ï¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÃøÌ¾¿Í¤Î¿¿µ¶ÉÔÌÀ¤Î¾ðÊó¤ò³È»¶¤·¤Æ¤¤¿»ö¼Â¤«¤é¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤¬¸À¤¦¤Ê¡×¡Ö¤³¤ì¤Ïà¤ª¤Þ¤¤¤¦°Æ·ïá¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»ØÅ¦¤âÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£