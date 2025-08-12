九州北部地方では、１２日夕方にかけて、土砂災害に厳重に警戒し、河川の増水に注意してください。また、１２日夜遅くにかけて落雷や竜巻などの激しい突風にも注意してください。

［気象概況］

対馬海峡に停滞する前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっています。

このため九州北部地方では、１２日夕方にかけて局地的に雷を伴った激しい雨が降る所があるでしょう。これまでの記録的な大雨により、土砂災害の危険度が高まっている所があり、少しの雨でも土砂災害が発生する可能性があります。また、落雷や竜巻などの激しい突風が発生するおそれもあります。





［雨の実況］降り始めからの降水量が６００ミリを超えている所があるなど、九州北部地方では、記録的な大雨となっています。６日１７時から１２日１０時までの降水量（アメダスによる速報値）山口県下関市竹崎 ４５１．０ミリ宇部 ３８４．０ミリ福岡県宗像 ６２５．０ミリ小倉南区東谷 ４７１．５ミリ大分県日田市椿ヶ鼻 ３６４．５ミリ日田市三本松 ３５０．５ミリ ※欠測値を含む佐賀県鳥栖 ３５４．０ミリ佐賀空港 ２７１．５ミリ熊本県甲佐 ６８６．５ミリ山都町原 ６６３．０ミリ長崎県雲仙岳 ５８１．０ミリ壱岐市芦辺 ４６９．０ミリ

［雨の予想］

１２日に予想される１時間降水量は多い所で、

山口県 ２０ミリ

福岡県 ３０ミリ

佐賀県 ３０ミリ

長崎県 ３０ミリ

大分県 １０ミリ

熊本県 １５ミリ

１２日１２時から１３日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

山口県 ３０ミリ

福岡県 ５０ミリ

佐賀県 ６０ミリ

長崎県 ３０ミリ

大分県 ３０ミリ

熊本県 ２０ミリ



［防災事項］

土砂災害に厳重に警戒し、河川の増水に注意してください。

落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

■今後の全国の天気

