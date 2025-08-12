「メイドならご主人様にご奉仕しないとねぇ」急展開！借金地獄で極太客と…
ドラマプレミア23「レプリカ 元妻の復讐」（毎週月曜 よる11時06分 放送）を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定配信中。
主演トリンドル玲奈！脅迫者の出現…復讐の標的は幼い頃から自分を虐め続け、愛する夫を略奪した女！整形手術で顔を変え名前を捨て、別人になりすまして危険な罠を張る！
【動画】「メイドならご主人様にご奉仕しないとねぇ」急展開！借金地獄で極太客と…
桔平(木村了) の緊急帰京と、謎の脅迫者のため、すみれ(トリンドル玲奈)の復讐計画は立て直しを迫られる。脅迫状の文面から、犯人は桔平に近しい人間だと思われた。
そこですみれは、花梨（宮本茉由）を借金漬けにする策、桔平からの逃亡、そして脅迫状の犯人捜しという三つの問題を、同時に解決するための奇策を思いつく。
一方、花梨は金策のため、レンタル恋人の中でも極太客を紹介されるが、それは危ない男だった…。「TVer」「ネットもテレ東」で！
主演トリンドル玲奈！脅迫者の出現…復讐の標的は幼い頃から自分を虐め続け、愛する夫を略奪した女！整形手術で顔を変え名前を捨て、別人になりすまして危険な罠を張る！
【動画】「メイドならご主人様にご奉仕しないとねぇ」急展開！借金地獄で極太客と…
第6話
桔平(木村了) の緊急帰京と、謎の脅迫者のため、すみれ(トリンドル玲奈)の復讐計画は立て直しを迫られる。脅迫状の文面から、犯人は桔平に近しい人間だと思われた。
そこですみれは、花梨（宮本茉由）を借金漬けにする策、桔平からの逃亡、そして脅迫状の犯人捜しという三つの問題を、同時に解決するための奇策を思いつく。
一方、花梨は金策のため、レンタル恋人の中でも極太客を紹介されるが、それは危ない男だった…。「TVer」「ネットもテレ東」で！