8日に第5子となる女の子を出産したタレントの辻希美（38）が、産後のトラブルについて告白した。

【映像】長女・希空（17）が赤ちゃんを抱っこする様子

ブログでは赤ちゃんとの家族ショットを公開している辻。10日に更新したブログでは、祝福のメッセージが数多く寄せられたことに感謝し、「今回の出産は本当に言葉では表せないくらい幸せで夢のようなお産でした」「ひとまず無事に出産を終え、と思ったら今回は後陣痛にかなり悩まされております」と、出産後に子宮が元の大きさに戻ろうとする時の痛み「後陣痛」に悩まされていることを告白した。

産後のトラブルを告白

つづけて「後はおっぱい問題 産後は産後でやはり大変ですが赤ちゃんの可愛さが勝ってるから頑張れてます」と、産後の悩みを明かしながらも我が子に癒やされている様子をつづっている。

11日には「きのうはたぁくんと希空が会いに来てくれました もう希空がメロメロでさ。ずっと抱っこしてた。18歳差の姉妹『姉妹』って響きが不思議で仕方ない」と、妹を抱っこしている長女でタレントの希空の写真を投稿。初となる母と娘の3ショットも披露している。（『ABEMA NEWS』より）