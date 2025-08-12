2025Ç¯7·î¡¢ÉÍ¾¾»Ô¤Î¥¬ー¥ë¥º¥Ðー¤Ç½÷À­2¿Í¤¬¿ÏÊª¤Ç»É»¦¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÀÅ²¬ÃÏÊý¸¡»¡Ä£ÉÍ¾¾»ÙÉô¤ÏÂáÊá¤µ¤ì¤¿41ºÐ¤ÎÃË¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åö»þ¤Î·º»öÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¡Ö´ÕÄêÎ±ÃÖ¡×¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£´ü´Ö¤ÏÌó3¤«·î¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£

7·î6Æü¿¼Ìë¡¢ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è¤Î¥¬ー¥ë¥º¥Ðー¤ÇÅ¹Ä¹¡Ê27¡Ë¤ÈÅ¹°÷¡Ê26¡Ë¤Î½÷À­2¿Í¤¬¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ì»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»¡¤ÏÀÅ²¬¸©ÂÞ°æ»Ô¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê41¡Ë¤ò»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤Ê¤É¤ÇÂáÊá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÃÏ¸¡ÉÍ¾¾»ÙÉô¤Ï¡¢¤³¤ÎÃË¤ÎÅö»þ¤Î·º»öÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¡¢8·î8Æü¤«¤é´ÕÄêÎ±ÃÖ¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£´ü´Ö¤Ï11·î7Æü¤Þ¤Ç¤ÎÌó3¤«·î´Ö¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¸¡»¡¤Ï¡¢°å»Õ¤Ë¤è¤ëÀº¿À´ÕÄê¤Î·ë²Ì¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÃË¤Î·º»öÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£