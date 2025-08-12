大型貨物船を乗り継いで日本の港を一周！日本の物流を支える海運業にTV初密着！
8月9日（土）に放送した土曜スペシャル「ニッポン一周6000km！巨大貨物船に乗せてもらいました！」を、「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！
【動画】大型貨物船を乗り継いで日本の港を一周！日本の物流を支える海運業にTV初密着！
「巨大船シリーズ第6弾」となる今回は「国内の貨物船」を乗り継いで日本を一周！国内の貨物船と船長・船員の仕事に焦点を当て、主な航路で運ばれる貨物の輸送や中身など“海の物流”にスポットを当て、その裏側にTV初密着します！
その航路は…釧路港⇒仙台港⇒東京港⇒大阪港⇒志布志港⇒名瀬港⇒那覇港⇒北九州港⇒博多港⇒敦賀港⇒苫小牧港 総移動距離約6，000kmの大航海。
★船員関係者以外が連続で貨物船に乗って取材するのはテレビ初！
★日本の貨物輸送の4割を船が担い、国内貨物船は約5300隻！何を運んでいるのか？
★知られざる国内貨物船の内部とは？船長以下…乗組員たちの仕事とは!?各港に時間通りに貨物を届けることはことはできるのか？知られざる貨物船の秘密を徹底解明するドキュメント！
★貨物船は物流を円滑にするため遅れることは許されない！そんな中…大型船だけでも1日500隻の通行がある東京湾など数々の超難関エリアをどう切り抜けるのか！？
★超レア！海上で見る霧の境目＆富士山の絶景！天の川も見える満点の星空にイルカの群れなど船ならではの景色に感動！
★夜中の出港直前に1本の電話が…遅れられない貨物船に出港を遅らすトラブルが！さらに突然、汽笛を連発！いったい何が！？
「TVer」「ネットもテレ東」で！
「TVer」「ネットもテレ東」で！