歌手でタレントのあのが１１日放送のテレビ朝日系「あのちゃんねる」に出演。スタッフの見送りをガン無視しているとぶっちゃけた。

この日は「モヤっとした話」についてゲストとトーク。シソンヌ・長谷川忍が「タクシーのスタッフのお見送り、気まずくない？」と切り出した。「番組に出て、皆さんお見送りしてくれるじゃないですか。窓開けて、『お疲れ様でした〜』って言ったら、タクシーの人がノタノタしてて、全然出ない。あの謎の時間」と続けた。すると、あのが「めっちゃある！」と即反応した。

ここで番組からのタレコミとして「あのちゃんは窓を開けて、こちらを見ることはしない」と暴露されたものの、あのは「開けるって何？」とキョトン。

長谷川が「一応（スタッフの）皆さんいるから、窓開けて『お疲れした〜』って」と説明したが、あのは「開けない、開けない、開けたことない。まんま」と断言。「いるのは分かってます。何でいるんだろうって思ってます、マジで。ほんとボク、前向いてる。それが普通だと思ってました、ボク。わざわざ窓開けて手振ったりしたことない」とスタッフを“ガン無視”しているとぶっちゃけて、スタジオをあ然とさせた。

長谷川が「手は振らないけど、『お疲れ様です』とか言うじゃない？」と諭したが、あのは「『お辞儀もしてるな』と思う、あちら側が。見えてるの。何でだろう？」とマイペースだった。