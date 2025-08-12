ユーチューバーで実業家の「Rちゃん」こと大野茜里（29）が12日までにYouTubeチャンネルを更新。新恋人と7月末に破局したことを報告した。

Rちゃんは6月、人気ユーチューバーのヒカルが開催した「彼氏オーディション」で選んだ会社役員の男性と交際していたが、今回「彼氏オーディションで選んでお付き合いをさせていただいた吉田さん“としぴ”とお別れしました！」と報告。交際当初から物議をかもしていたこともあり、「まじでごめん。え、悔しい笑。ちょっと想像通りでした？『だから言ったじゃん！』っていう声が頭にぶっ刺さるぐらい聞こえてきそうなんですけれども、まじでみんなすごいし、みなさんにご心配おかけして本当に申し訳ない上に、こういう『お別れしました』っていう形になって本当にすみません」と詫びた。

お相手男性について「彼は私がしてほしいなっていうことを伝えると『あかりさんが喜んでくれるなら私も嬉しい』って言ってくれて、私がしてほしいこととか夢とかそういうのも彼の意思で決めて叶えようとしてくれました。物だけじゃなくて行動でもとても示してくれた方なのでとっても優しいなって付き合ってて思いました。一緒に居た時間は本当にとても幸せで大好きでした」と振り返りつつ、破局理由について「結婚を意識して付き合っていたので、長く付き合うつもりっていうのはなくて、『結婚なら』っていう視点で考えてお付き合いしていたので、『ん？自分と合わないな』と思った部分（があった）」と話した。