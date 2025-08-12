トラックワン、今期経常を99％上方修正

ＴＲＵＣＫ－ＯＮＥ <3047> [福証Ｑ] が8月12日後場(13:00)に決算を発表。25年12月期第2四半期累計(1-6月)の連結経常利益は前年同期比3.1％増の2億0100万円に伸びた。

併せて、通期の同利益を従来予想の1億5600万円→3億1000万円(前期は3億1200万円)に98.7％上方修正し、減益率が50.0％減→0.6％減に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常利益は前年同期比6.8％減の1億0900万円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である4-6月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比28.9％減の9100万円に減り、売上営業利益率は前年同期の7.0％→5.7％に悪化した。



株探ニュース

