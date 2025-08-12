今週は「ブルガリア」アイスが無料に！帰省・旅行のときに欲しい商品がどっさり。お得になるコンビニ3社″1つ買うと1つもらえる″まとめ。《8月12日時点》

ローソン、セブン-イレブン、ファミリーマートのコンビニ3社では、2025年8月12日から18日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンを開催しています。

8月12日時点で発表されているキャンペーン対象商品と引換商品をまとめました。

アプリ見せて購入すると「ピュアポテト」無料

ローソンでもらえる商品

ローソン各店では、飲料などがもらえます。

1つめの対象商品は、アサヒ「モンスターエナジー」（355ml）と「モンスターエナジー」（500ml）です。

どちらか1本を購入すると、「レインストーム」の「ハーベストグレープ」「グァバストロベリー」（各250ml）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は8月12日から25日まで。

2つめの対象商品は、コカ・コーラ「コカ・コーラ ゼロ」「ファンタ ホワイトグレープ＆アンバサ」（各500ml）。

どちらか1本を購入すると、「スプライト」（470ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は8月19日から9月1日まで。

3つめの対象商品は、アサヒ「ブッシュミルズ ブラックブッシュ」（700ml）です。

1本購入すると、「ローソンアイス」（1.1kg）1袋と引き換えられる無料券がもらえます。

発券期間は8月25日までと、ほかの商品より1週長め。引換期間は8月12日から9月1日までです。

対象商品ごとに引換期間が異なるのでご注意を。

セブンでもらえる商品

セブン-イレブン各店では、飲料がもらえます。

対象商品は、アサヒ「三ツ矢サイダー」（500ml／増量パッケージも対象）です。

1本購入すると、「三ツ矢 特濃アップルスカッシュ」（500ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は8月19日から9月1日まで。

ファミマでもらえる商品

ファミリーマート各店では、飲料やインスタント食品などがもらえます。

1つめの対象商品は、コカ・コーラ「ジョージア ブラック」（500ml）です。

1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、コカ・コーラ「ジョージア カフェラテ」（500ml）です。

1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。

3つめの対象商品は、アサヒ「三ツ矢サイダー」。

1本購入すると、「三ツ矢特濃アップルスカッシュ」（各500ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

4つめの対象商品は、カゴメ「アーモンド・ブリーズ 微糖」です。

1本購入すると「カゴメトマトジュース 食塩無添加」（各200ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

5つめの対象商品は、バンダイ「魚ギョッと釣りグミ」。

1個購入すると、「キャラパキ 発掘恐竜」1個と引き換えられる無料券がもらえます。

なお、「キャラパキ 発掘恐竜 キャラパキ発掘ピックつきver.」（192円）は対象外です。

6つめの対象商品は、明治「エッセルスーパーカップ チョコクッキー」。

1個購入すると、「ブルガリア」の「フローズンヨーグルトデザート」「フローズンヨーグルトデザート塩レモン」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、いずれも8月19日7時から25日まで。

また、ファミリーマートでは、アプリ「ファミペイ」のバーコードをスキャンして購入するともらえるキャンペーンも開催しています。

対象商品は、湖池屋「ポテトチップス のり塩」と「スティックカラムーチョ ホットチリ味」です。

どちらか1個を購入すると、「ピュアポテト」の「オホーツクの塩と岩塩」「濃いのり塩」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、8月19日から25日まで。

コンビニ各社で実施している「1個買うと1個もらえる」キャンペーン。今週は飲料のほかに、お盆期間の帰省や旅行にうれしいお菓子やアイスなどの商品もお得の対象になっています。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ