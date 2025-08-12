タカヨシＨＤ、10-6月期(3Q累計)経常は9％減益で着地、今期配当を10円増額修正

タカヨシホールディングス <9259> [東証Ｇ] が8月12日後場(13:00)に決算を発表。25年9月期第3四半期累計(24年10月-25年6月)の連結経常利益は前年同期比9.2％減の6億3400万円に減ったが、通期計画の7億2000万円に対する進捗率は88.1％に達し、4年平均の77.1％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した7-9月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比57.6％減の8600万円に大きく落ち込む計算になる。



同時に、期末一括配当を従来計画の20円→30円(前期は無配)に大幅増額修正した。



直近3ヵ月の実績である4-6月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比10.1％減の1億7800万円に減り、売上営業利益率は前年同期の10.2％→9.2％に低下した。



株探ニュース

