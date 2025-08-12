【イオン九州限定】ポケモンカード「メガゲンガーex」「メガディアンシーex」を抽選販売！

イオン九州は、人気のポケモンカードMEGA「スターターセットMEGA」の抽選販売を実施中です。

応募受付期間は、2025年8月17日23時59分まで。イオングループの公式アプリ「iAEON（アイイオン）」からのみ応募できます。

60枚の構築済みデッキ入り

対象商品はこちら。9月5日発売の新商品です。

・ポケモンカードMEGA スターターセットMEGA メガゲンガーex

・ポケモンカードMEGA スターターセットMEGA メガディアンシーex

価格は各1799円。

ポケモンカードゲームを始めるのにピッタリな60枚の構築済みデッキ、対戦に必要なグッズ、プレイマットやポケモンコインが入っています。

構築済みデッキには、メガシンカexのポケモンが2枚収録されていて、さらに、デッキに1枚だけ入れられる強力なカード「ACE SPEC」のカードも収録されています。

当選発表は9月4日12時以降です。当選者のみ、購入用のクーポンが配信されます。

当選した場合は5日から9日までに、指定した店舗の玩具コーナーで対象商品を購入する必要があります。

九州エリアのイオンユーザーはアプリをチェックしてみて。

＜参考＞

イオン九州「【iAEONアプリ】ポケモンカードゲームMEGA スターターセットMEGA 抽選販売のお知らせ」

ポケモンカードゲームトレーナーズウェブサイト

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）