¡¡²Î¼ê¤ÎÆ£¤¢¤ä»Ò¡Ê64¡Ë¤¬10Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£Â¹¡Ê°¦¾Î¡§¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó¡¿17¡Ë¤È¥´¥ë¥Õ¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢ÃçÎÉ¤¯¡È½ÀÆðÂÎÁà¡É¤¹¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Æ£¤Ï¡¢ºòÇ¯9·î26Æü¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡Ö¾®³ØÀ¸¤Îº¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¥´¥ë¥Õ¤ò¤·¤¿°ÊÍè¤Ê¤Î¤Ç ÆüËÜ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¥´¥ë¥Õ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡×¤È¡¢Â¹¤ÈÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ë½Ð¸þ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö²ÆµÙ¤ß¤ÎÁÛ¤¤½Ð¤Å¤¯¤ê¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó¤È2ÅÙÌÜ¤Î¥´¥ë¥Õ¡×¡ÖÁáÄ«¤«¤é¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤òºî¤Ã¤Æ¥ì¥Ã¥Ä¥´¡¼¡×¤È¾Ò²ð¡£¡Ö¹â¸¶¤Ç¤Î¥´¥ë¥Õ¤Ï¿¿²Æ¤È»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¼¾µ¤¤â¤Ê¤¯ÁÖ¤ä¤«¡×¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡Â¹¡¦¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê±Û¤µ¤ì¤¿¡¼¡¼¡¼ ±¿Æ°Éô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤ë¤«¤é¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¾åÃ£¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¶Ã¤¤ò¤ß¤»¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö17ºÐ¤Î²Æ¤ò¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ÞÃ£¤È²á¤´¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Í¤§¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢¡Ö¤Þ¤¿¹Ô¤³¤¦¤Í¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¤ä¥Á¥ã¥ó¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤ä¤Ê¤¡!!¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó¤È»ÐËå¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¡×¡Ö¤¢¤ä»Ò¤µ¤ó¤Ï¼Ì¿¿¤Î±¦º¸¤É¤Ã¤Á¡©¡×¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó¡¢ÇØ¤â¹â¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÁÇÅ¨¡×¡ÖÍ§Ã£¡¢¿ÆÍ§¤ß¤¿¤¤¤Ê¤¤¤¤µ÷Î¥´¶¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
