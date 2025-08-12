『なんでも鑑定団』、80年代に一世風靡した名車→“ド級値”の鑑定結果
テレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）が、きょう12日に放送される。今回は、一世を風靡（ふうび）した名車が登場する。
【動画】本宮泰風も大興奮！80年代に一世風靡した名車
お宝は、1983年に発売されたホンダのロードスポーツバイク・CBR400F。一世を風靡した名車である。5年ほど前に妻に内緒で知人から譲り受けたため、購入金額は言えないという。
依頼品は一度も故障しておらず、カスタムもしていない完全なフルノーマル。これは貴重な物だと思い、購入後はエンジンをかけるだけで一度も乗らず大事に保管している。取扱説明書や整備手帳もしっかり残っている。そんなバイクにゲストの本宮泰風も仰天する“ド級値”の鑑定結果が出る。
このほか、名刀「来国光」や「幻の玩具」が登場する。
■出演者
【MC】今田耕司、福澤朗、菅井友香
【ゲスト】本宮泰風
【出張鑑定】出張鑑定IN北海道・遠軽町
【出張リポーター】原口あきまさ
【出張アシスタント】北川彩
【ナレーター】銀河万丈、冨永みーな
■鑑定士軍団
中島誠之助（古美術鑑定家）
北原照久（「ブリキのおもちゃ博物館」館長）
安河内眞美（「ギャラリーやすこうち」店主）
山村浩一（「永善堂画廊」代表取締役）
枝川寿（「ウエマツ」副社長）
柴田光隆（「刀剣柴田」代表取締役）
川上紳一（岐阜聖徳学園大学教授）
【動画】本宮泰風も大興奮！80年代に一世風靡した名車
お宝は、1983年に発売されたホンダのロードスポーツバイク・CBR400F。一世を風靡した名車である。5年ほど前に妻に内緒で知人から譲り受けたため、購入金額は言えないという。
依頼品は一度も故障しておらず、カスタムもしていない完全なフルノーマル。これは貴重な物だと思い、購入後はエンジンをかけるだけで一度も乗らず大事に保管している。取扱説明書や整備手帳もしっかり残っている。そんなバイクにゲストの本宮泰風も仰天する“ド級値”の鑑定結果が出る。
■出演者
【MC】今田耕司、福澤朗、菅井友香
【ゲスト】本宮泰風
【出張鑑定】出張鑑定IN北海道・遠軽町
【出張リポーター】原口あきまさ
【出張アシスタント】北川彩
【ナレーター】銀河万丈、冨永みーな
■鑑定士軍団
中島誠之助（古美術鑑定家）
北原照久（「ブリキのおもちゃ博物館」館長）
安河内眞美（「ギャラリーやすこうち」店主）
山村浩一（「永善堂画廊」代表取締役）
枝川寿（「ウエマツ」副社長）
柴田光隆（「刀剣柴田」代表取締役）
川上紳一（岐阜聖徳学園大学教授）